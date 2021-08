Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au întors de urgență din vacanță. Clipe de PANICĂ între munți

Gabriela Prisăcariu le-a povestit fanilor de pe Instagram prin ce au trecut și de ce au trebuit să revină din vacanță mai repede decât au plănuit.

”A fost pentru prima și ultima dată când am vrut să ne scurtăm vacanța. L-am bătut pe Dani la cap că eu vreau să plecăm câteva zile din București, să mai schimb locul, de preferat la munte pentru că este mai răcoare. M-a întrebat dacă sunt sigură, că este drumul lung, bebelușului nu-i place această poziție, el preferă doar pe canapea întins. Am avut noroc să găsim la Râșnov o cameră liberă.

Am ajuns acolo, locul absolut superb. Prima noapte, copilul super agitat, mă-sa și mai agitată. Sunt între munți, dacă se întâmplă ceva?! M-am trezit la ora 4 dimineața, dar am zis că trece. A doua seară la fel, copilul și mai agitat. Iar cu trezit cu ora patru, dureri, copilul se mișca, de obicei doarme. Așa că ne-am făcut bagajele și am zis să plecăm”, a povestit Gabriela Prisăcariu pe Instagram, conform Spectacola.

Gabriela a luat 16 kilograme în sarcină





Deși încă are o siluetă de invidiat, Gabriela a mărturisit că a luat 16 kilograme în sarcină.

”Și pentru că iar am fost certată de domnul doctor că m-am cam îngrășat… toată lumea zice că nu m-am îngrășat, am plus 16 kilograme, m-am gândit să trec la dietă, așa că am venit la mama și i-am spus să facă niște gogoși. Sper să nu vadă domnul doctor”, a mai dezvăluit vedeta.

Recent, matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani a publicat o fotografie cu Gabriela Prisăcariu în două ipostaze, una de la începuturile relației și alta de acum, când este aproape de a deveni mămică pentru prima dată. "Atenție la comenzile online. Eu m-am ars pe viață", a scris Dani în dreptul fotografiei.

Urmăritorii prezentatorului TV nu l-au lăsat cu una, cu două și, chiar dacă unii au prins gluma și au continuat-o, alții l-au luat la rost și l-au criticat.

- "Eu zic că ești pe bonus. Să comanzi un produs și să primești două, cam rar!"

- "Nu ai lăsat-o tu gravidă?"

- "Mie, fără supărare domnul Dani, mi se pare că e o copie cât de cât fidelă a Flaviei (n.r. fosta asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani)"

- "Te-ai orientat bine. E genul de femeie care nu se îngrașă nici cu vârsta, nici după 1, 2 sarcini"

- "Eeee dar și când se livrează comanda completă, să vezi atunci bucurie și emoție unicată!"

- "Nu fi cârcotaș, ai primit cel mai valoros cadou al vieții! Roagă-te și dimineața și seara să nu ți-l schimbe! Ești un mare norocos!".