Data publicării: 17:11 27 Oct 2025

Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
Autor: Roxana Neagu

gabriela firea Foto: Agerpres
 

Politicienii și-au făcut apariția, duminică, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Dar unul a lipsit. Unul semnificativ.

”Nu am văzut-o ieri, la sfințirea Catedralei Neamului, pe Gabriela Firea. Poate n-am fost eu suficient de atent. Sau poate a avut ea altă treabă, dar mă îndoiesc. Dacă, însă, nu a fost invitată oficial, atunci gestul e cea mai mare mizerie posibilă. La câți scuipați și-a luat de la reziști și de la Nicușor Dan pe tema finanțării din bugetul primăriei a construcției și nu a dat înapoi, trebuia să aibă parte de o primire specială și să fie așezată în primul rând” a scris jurnalistul România TV, Victor Ciutacu, pe Facebook. 

Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, nu a transmis niciun mesaj în acest sens, dar a scris următorul mesaj: 

”La mulți ani binecuvântați, Dumitru, Dumitrița, Mitică, Dima! Multă sănătate şi bucurii! Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir să vă ocrotească! 

“Bucură-te, că întru primejdii lumii ești mare apărător
Bucură-te, că celor ce cu credință năzuiesc la tine le ești gata folositor
Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!””. 

La această postare, au urmat multe comentarii: 

  • Nu v-au chemat la inaugurarea catedralei? Că văd că ăia care vă înjurau peste tot că dați bani pentru catedrală rup ușile, nu mai are loc poporul contribuabil de ei. De ce nu se pozează cu spitale? (Vrem spitale, nu catedrale - era ceea ce strigau reprezentanții USR)
  • Mulțumim pentru minunea Catedrala Națională! Mulțumim pentru că ați fost cu sufletul și cu toată credință alături de această construcție atunci când era nevoie de dvs! Nu vă cunosc personal, dar vă respect și vă iubesc! Bunul Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot ce ați făcut!
  • Doamna Firea, sunteți la Catedrala Neamului? Eu nu v-am văzut!! Ați contribuit consistent la construirea ei când erați Primar al Capitalei!!
  • Doamna Gabriela Firea dvs ar fi trebuit să fiți invitatul de onoare la Catedrala Neamului. 

Când era primar general, Gabriela Firea a sprijinit construirea Catedralei Mântuirii Neamului cu zeci de milioane de lei - peste 70! În semn de apreciere, Patriarhul Daniel i-a dăruit o machetă de cristal a Catedralei Mântuirii Neamului. 

Citește și: Unde au dispărut adepții ”vrem spitale, nu catedrale”? Vâlcu acuză o ”uriașă ipocrizie, uriașă”: Știi ce face Nicușor Dan?
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gabriela firea
catedrala neamului
catedrala mantuirii neamului
catedrala nationala
victor ciutacu
sfintire
