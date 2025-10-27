Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor

Politicienii și-au făcut apariția, duminică, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Dar unul a lipsit. Unul semnificativ.
”Nu am văzut-o ieri, la sfințirea Catedralei Neamului, pe Gabriela Firea. Poate n-am fost eu suficient de atent. Sau poate a avut ea altă treabă, dar mă îndoiesc. Dacă, însă, nu a fost invitată oficial, atunci gestul e cea mai mare mizerie posibilă. La câți scuipați și-a luat de la reziști și de la Nicușor Dan pe tema finanțării din bugetul primăriei a construcției și nu a dat înapoi, trebuia să aibă parte de o primire specială și să fie așezată în primul rând” a scris jurnalistul România TV, Victor Ciutacu, pe Facebook.
Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, nu a transmis niciun mesaj în acest sens, dar a scris următorul mesaj:
”La mulți ani binecuvântați, Dumitru, Dumitrița, Mitică, Dima! Multă sănătate şi bucurii! Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir să vă ocrotească!
“Bucură-te, că întru primejdii lumii ești mare apărător
Bucură-te, că celor ce cu credință năzuiesc la tine le ești gata folositor
Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!””.
La această postare, au urmat multe comentarii:
Când era primar general, Gabriela Firea a sprijinit construirea Catedralei Mântuirii Neamului cu zeci de milioane de lei - peste 70! În semn de apreciere, Patriarhul Daniel i-a dăruit o machetă de cristal a Catedralei Mântuirii Neamului.
