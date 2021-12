Gabriela Cristea, în dificultate din cauza curățeniei care trebuie făcută în casă: Ne descurcăm singuri cum putem. Este o corvoadă

"M-am apucat eu să fac, dar nu am avut mare spor pentru că fetele erau acasă și mă cam încurcă. Nu era nici Tavi acasă, iar acesta este un amănunt semnificativ pentru că eu chiar nu mă descurc cu aspiratorul. Nu am forță în mâni, nu pot să-l ridic”, a povestit Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii "Mămici de pitici cu lipicï", scrie spynews.ro.

"Abia aștept să am și eu un ajutor la curățenie. Nu avem pe nimeni la curățenie, ne descurcăm singuri cum putem, dar ne ajutăm eu și Tavi pentru că fetele sunt încă foarte mici și abia aștept să crească. Eu cred că vor fi ajutoare de nădejde. Astăzi nu au fost receptive pentru că aveau și desene animate, nu prea aveau chef”, a adăugat vedeta.

"Am avea nevoie de un ajutor extern"

”Activitatea care nu-mi place deloc este să dau cu aspiratorul. Nu-mi place să fac curățenie. Chiar este o corvoadă pentru mine. Nu-mi place nici să calc. Trebuie, nu putem lăsa casa să cadă peste noi. Casa noastră este foarte mare, am avea nevoie de un ajutor extern, dar am hotărât că facem o pauză. Tavi nu mai este de acord să primească pe nimeni în casă”, a mai spus Gabriela Cristea.

"Mi-am pus din nou pijamaua şi m-am băgat în pat"

”Neata! Cum e ziua voastră? A mea e naşpa... m-am trezit azi noapte de două ori pentru fete şi am dormit în trei paturi diferite. Când a sunat telefonul la 07:30 am înjurat de toţi sfiintii şi m-am ridicat din pat târâş, mi-am tras pe mine primele haine găsite şi m-am apucat să îmbrac fetele. Iris a fost ok, dar Victoria a fost mârâita cât pentru toate zilele în care e minunată şi a plâns de când am intrat la ea în cameră şi până a intrat în uşa grădiniţei.

Apropos, a trimis educatoarea acum nişte poze cu clasă şi ea râde cu gura până la urechi... să se știeeeee! Când am ieşit să deschid poarta, am descoperit vremea mirobolantă cu ceață şi umezeală de faci astm şi dacă nu ai... şi dacă mai vreţi, continui. Am treabă ca la balamuc, dar m-am întors acasă, mi-am pus din nou pijamaua şi m-am băgat în pat. Mai fac treaba şi mai târziu!”, a scris Gabriela Cristea pe pagina sa personală de socializare.

Gabriela Cristea găzduiește în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 19.30, la Antena Stars, aftershow-ul Mireasa - Capriciile iubirii.

Ce salariu are Gabriela Cristea?

De-a lungul anilor, despre Gabriela Cristea s-a scris despre sumele pe care l-ar încasa în televiziune. Conform informațiilor, aceasta ar încasa aproximativ 10.000 de euro pe lună. Pe timpul când a colaborat cu postul Kanal D, s-a scris că ar fi primit în jur de 94.000 de lei, scrie cancan.ro.