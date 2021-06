Fulgy a insinuat că Silviu Andrei trage pe nas. Răspunsul DJ-ului de la Antena Stars / video

Fiul Vioricăi și al lui Ioniță din Clejani, Dan Manole Constantin Fulgerică, zis Fulgy, a făcut un gest cu mâna insinuând că Silviu Andrei ”trage pe nas”.

”Pot să fiu DJ la voi aici, că Silviu nu prea bagă bine (n.r. - muzică), el bagă bine altceva pe la Nuba”, a spus Fulgy la Antena Stars în emisiunea realizată de Dan Capatos.

Iată momentul:

DJ-ul i-a dat o replică:

”Fulgy... N-am cum să mă supăr pe el. N-am de ce. E un copil senzational de talentat si un artist de exceptie. Nu înteleg de ce derapeaza așa. Sper să fie bine cât mai curând. Eu îl respect mult si pe el și familia lui. Cât despre droguri si gestul gratuit pe care l-a facut in această seară in direct la #XNS la adresa mea, ramân la fel de senin. Nu m-am drogat niciodată si nu o s-o fac. Nu înteleg rostul drogurilor dar nu ii judec pe cei care le consumă. E alegerea fiecăruia. Eu sunt categoria șpriț. Mult șpriț, șpriț asumat. Așa m-a învățat, Gigi Dinică. Sănătate!”

Probleme cu drogurile?

Fiul Vioricăi și al lui Ioniță din Clejani, Dan Manole Constantin Fulgerică, zis Fulgy, a povestit ce s-a întâmplat în seara zilei de 29 mai, după ce presa a relatat că a fost prins drogat la volan.

Într-un mesaj pe Youtube, Fulgy susține că, de fapt, nu a consumat canabis, ci doar l-a inhalat ”automat”, pentru că fumau cei care se aflau în jurul său, la o petrecere.

Tânărul afirmă că a consumat droguri în trecut, însă acum s-a ”plictisit de iarbă și cocaină”.

”M-am plictist de droguri, de iarbă și cocaină. Cam pe astea le frecventam. Iarba, că mă relaxa, iar cocaina pe afară, că toată lumea se droghează în Bucureștiul ăsta, toate cluburile, toate cafenelele, pline de consumatori. N-am nimic cu ei”, a spus Fulgy.

”Când făceam eu treburile astea, nu știa nimeni. Nu mă deranja nimeni, nu mă oprea poliția, nu mă absolut nimic. Nu dau în gât pe nimeni, că nu sunt turnător. Spun, frate, strict de mine, atâta tot. În momentul de față nu mă droghez, am un program de viață foarte frumos, echilibrat și merg la sală, pentru că sala m-a ajutat foarte mult să scap de dependența asta, să spunem, de iarbă”, a mai spus el.