Fuego, adevărul despre situația sa financiară: Nu e foarte simplu, sacul se termină!

"Cineva mă întreba recent dacă am economisit pentru vremuri grele. Eu sunt un om chibzuit şi nu fac extravaganţe de nici un fel. Am reuşit să-mi pun deoparte anumite resurse, dar dacă n-aş avea activitate deloc un timp mai lung, pentru că eu din asta trăiesc, din asta îmi plătesc facturile, ratele, angajaţii, toată producţia, n-aş rezista foarte mult. Eu sunt un artist independent, care-şi susţine singur, din banii proprii, tot ce face, de la online, la piese, orchestraţii, ţinute, producţii, concerte, absolut tot. Nu e foarte simplu şi oricât ai avea pus deoparte, la un moment dat, sacul tot se termină! Nu mă plâng, nu e cazul de aşa ceva. Mereu am considerat că trebuie să mă gândesc şi la ziua de mâine, chiar dacă trăiesc intens clipa zilei de azi! În primul rând, n-aş putea sta fără să fac nimic. Nu-mi permit acest "lux", pentru că nu mă reprezintă şi pentru că eu exist prin ceea ce fac, dincolo de partea financiară”, a spus Fuego, scrie okmagazine.ro.

Marea pasiune a lui Fuego

"Când pictez, sunt fericit. Acolo, pe pânză, e lumea mea pe deplin. Îmi adun visele, îmi pun ordine în gânduri, sunt inspirat şi culorile îmi liniştesc sufletul. Nu sunt vreun mare pictor. Nu mă consider aşa. Sunt doar un om pasionat, care a descoperit că-şi poate investi timpul liber cu folos. Florile mele sunt simple, sunt viziunea mea şi au în ele un fragment de sinceritate. Încerc de fiecare dată să fiu mai bun, să aduc noi nuanţe şi forme şi să reuşesc să realizez, în acrilic pe pânză, tablouri care să bucure şi ulterior, din vânzarea lor, să pot ajuta tineri aflaţi la început de drum. Sunt onorat că am ales ca această activitate să-mi împlinească destinul artistic şi cred eu că undeva, peste ani şi ani, picturile mele vor rămâne pe peretele cuiva şi va bucura! Zilele care vin am pentru voi şi o premieră muzicală!”, a mai dezvăluit cântărețul.

"Nu mi-am imaginat că vom ajunge la o situație atât de gravă"

Fuego a trebuit să anuleze concertul reprogramat pe 8 octombrie la Sala Palatului din Capitală. Măsura a fost luată după ce a crescut semnificativ numărul infectărilor.

”Sunt dezamăgit, dragii mei, pentru că de fiecare dată mi-am pus atâtea speranțe în realizarea acestui proiect și de fiecare dată ele mi-au fost înșelate! Chiar am crezut, cu tot sufletul, că voi putea susține concertul de pe 8 octombrie, de la Sala Palatului din București! Nu mi-am imaginat că lucrurile se vor precipita în acest mod și că vom ajunge la o situație atât de gravă în doar câteva săptămâni!

Concertul a fost reprogramat din nou

Din nefericire nu putem susține concertul pe 8 octombrie, din cauza tuturor restricțiilor și recomandărilor, iar organizatorii alături de care colaborez, precum și artiștii din orchestră, au insistat să-l reprogramăm pe data de 1 martie 2022, când sperăm că lucrurile se vor așeza puțin! Biletele achiziționate rămân valabile și vă mulțumesc deschis, din suflet, tuturor celor care nu și-au retras biletele și așteaptă, ca și noi, să ne putem întâlni și să vă pot arăta cel mai spectaculos concert al vieții mele, alături de peste 100 de artiști pe scenă, invitați și sonorități dintre cele mai interesante! Viața nu ne lasă virgule și nici nu ne lasă să alegem, așa cum ar fi corect și cum ne-am dori de multe ori!

Sper din suflet să înțelegeți și să-mi fiți aproape! Vă mulțumesc din nou pentru toată susținerea și vă aștept cu toată dragostea mea și cu nenumărate surprize pe 1 martie 2022 la Sala Palatului, alături de Orchestra Metropolitană și Corul Accoustic, ambele dirijate de Daniel Jinga!”, scria Fuego, atunci, pe pagina sa de Facebook.