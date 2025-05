Fructul care ține infecțiile respiratorii la distanță. Sfatul unui nutriționist

Carlos Andres Zapata, medic internist și nutriționist, recomandă consumul zilnic de kiwi pentru reducerea infecțiilor respiratorii, care ar dura mai puțin cu una-două zile. Este bogat în vitamine, mai ales C, E și K, sprijină sistemul imunitar și luptă cu agenții patogeni care afectează plămânii. Conform studiilor, kiwiul verde conține de două ori mai multă vitamina C decât portocalele, iar kiwiul galben chiar de trei ori mai mult, având un rol important în combaterea infecțiilor respiratorii, potrivit 20minutos.es.

Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @opatsuvi

De ce să consumi kiwi

Bogat în vitamina C



Kiwi conține mai multă vitamina C decât o portocală. Un singur fruct poate acoperi de peste două ori necesarul zilnic al organismului. Vitamina C joacă un rol esențial în susținerea sistemului imunitar, ajută la vindecarea rănilor, susține sinteza colagenului pentru o piele sănătoasă și acționează ca un antioxidant puternic, protejând celulele de efectele nocive ale radicalilor liberi.

Susține digestia



Fructul conține o enzimă naturală numită actinidină, care ajută la descompunerea proteinelor, facilitând digestia, mai ales după mese bogate. În plus, fibrele din kiwi (atât solubile, cât și insolubile) reglează tranzitul intestinal, previn constipația și contribuie la menținerea sănătății florei intestinale.

Are efect antiinflamator și antioxidant



Datorită combinației de vitamina E, vitamina C, polifenoli și carotenoizi, kiwi combate inflamațiile din corp și reduce stresul oxidativ. Astfel, contribuie la prevenirea îmbătrânirii premature și a bolilor cronice precum cele cardiovasculare sau chiar unele forme de cancer.

Ajută la reglarea tensiunii arteriale



Kiwi este o sursă naturală de potasiu, un mineral esențial pentru echilibrul electrolitic și funcționarea inimii. Potasiul ajută la neutralizarea efectelor excesului de sodiu din alimentație, susținând astfel menținerea unei tensiuni arteriale normale și reducând riscul de hipertensiune.

Susține sănătatea pielii



Datorită conținutului ridicat de vitamina C și al altor antioxidanți, kiwi stimulează producția de colagen și protejează pielea împotriva daunelor provocate de radicalii liberi. Consumul regulat de kiwi poate contribui la o piele mai fermă, mai luminoasă și cu un aspect tânăr.

Poate îmbunătăți somnul



Câteva studii au sugerat că, atunci când este consumat seara, kiwi poate îmbunătăți calitatea somnului. Se pare că acest efect este legat de conținutul de antioxidanți și serotonină, care pot regla ciclul somn-veghe și pot reduce timpul necesar pentru a adormi, oferind un somn mai profund și mai odihnitor.

Sărac în calorii, dar sățios



Cu doar 40-50 de calorii pe fruct, kiwi este o gustare excelentă pentru cei care țin dietă sau doresc să mănânce mai sănătos. Este bogat în fibre și apă, ceea ce îl face sățios și potrivit pentru a reduce pofta de mâncare, fără a încărca meniul cu calorii în plus.

