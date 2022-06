FRF, primele declaraţii după înfrângerea României în Muntenegru: Dacă trăiam în Revoluţia Franceză, probabil îi tăiau capul lui Chiricheş

"Să sperăm că nu vom mai fi atât de vulnerabili. Parcă am fost timorați, dar nu știu de ce. Ultima partidă o câștigasem atunci, n-au jucat nici vedetele lor. În orice caz, am stat de vorbă cu Savicevic după meci și a zis: 'Să nu te superi, dar am jucat mult mai bine decât voi'. Ce pot să mai comentez?

Cei pe care i-am întâlnit aseară au fost extrem de devotați, motivați să câștige contra României. Probabil ei nu se așteptau la asta. Am înțeles că au fost niște discuții după meci în care erau și ei surprinși de ce s-a întâmplat.

După meci, m-am dus la ei. E prima oară când văd echipa națională așa, foarte triști, capul în jos. Le-am zis: 'Băi, băieți, orice lucru se poate repara în viață, inclusiv această înfrângere'. Nu e prima oară și poate nici ultima oară când vor trăi o astfel de deziluzie. Fiind și foarte tineri unii dintre ei, vor juca foarte mult timp. Să dea Dumnezeu să avem multe motive de bucurie, dar trebuie să știm să gestionăm astfel de situații.

Cum să-l simt pe Edi? Am înțeles că Edi s-a referit la jucători în primul rând. Toți suntem de vină, nu numai ei. Dacă pornim la un drum în grup, grupul ăla trebuie să unit.

Tot am auzit că eu selecționez, eu fac schimbări. Nu vreau să vorbesc despre aceste lucruri, astea sunt niște speculații făcute de oameni care au alte interese. Vreau să le transmit că naționala României nu este ceea ce cred ei, ci este o echipă care își poate reveni oricând. Uite, mergem la Campionatul European U19, deci mai avem jucători care vin din urmă.

Chiricheș a greșit, dar dacă trăiam în timpul Revoluției Franceze, probabil îi tăiau capul lui Chiricheș. Ar trebui să îl păstrăm, zic eu, pentru că are potențial să joace în continuare. Noi am devenit niște extremiști. Cum se întâmplă ceva, suntem niște oameni care tăiem mâini, capete și picioare. Eu nu sunt așa și am să încerc să-i sfătuiesc să își păstreze capul pe umeri, ăsta e cel mai important lucru.

Niciun meci nu e decisiv. Normal că meciul ăsta poate să repare multe, să te țină cu speranțe pentru locul superior al acestei grupe. Decisiv pare meciul de la București, când joci cu Muntenegru, trebuie să-i bați neapărat atunci, iar în meciurile din deplasare trebuie să adunăm tot ce putem", a spus Mihai Stoichiță, potrivit Pro Arena.

