Franța: Neîncredere tot mai mare față de Statele Unite, potrivit unui sondaj

Majoritatea francezilor (51%) consideră că Statele Unite conduse de președintele Donald Trump vor reprezenta o amenințare militară pentru Franța în următorii ani, notează AFP.
Acum, 42% dintre francezi văd Statele Unite ca pe o țară inamică, comparativ cu 30% în aprilie 2025, semn al unei scăderi foarte evidente a încrederii în actuala administrație americană - doar 24% o văd ca pe un aliat, iar 34% ca pe o țară neutră.
Mai mult, 51% dintre francezi cred că Statele Unite vor reprezenta o 'amenințare militară' pentru Franța în următorii ani, în special tinerii sub 35 de ani (60%) și alegătorii Noului Front Popular (stânga radicală, 61%).
Statele Unite se clasează astfel pe locul al cincilea printre națiunile percepute de francezi ca o amenințare militară pentru țara lor, după Rusia (80%), Coreea de Nord (68%), Iran (67%) și China (58%).
În ceea ce privește popularitatea președintelui american, 55% dintre francezi au o 'părere foarte proastă' despre Donald Trump, 26% 'mai degrabă proastă', comparativ cu 19% având o părere 'bună'.
Majoritatea covârșitoare a respondenților (70%) consideră, de asemenea, că Franța ar trebui să se opună Washingtonului dacă administrația Trump decide să anexeze Groenlanda - o opinie împărtășită atât de dreapta, cât și de stânga.
Președintele american a amenințat cu taxe vamale suplimentare țările europene care se opun planului său de a anexa teritoriul autonom danez, în timp ce mai multe țări europene, inclusiv Franța și Germania, au desfășurat contingente mici de trupe în Groenlanda, ceea ce pare a fi un semnal pentru Donald Trump.
Dacă Statele Unite ar prelua controlul asupra Groenlandei, 65% dintre cei chestionați se declară favorabili unui boicot al produselor americane, 64% susțin o suspendare a achizițiilor de echipamente militare americane, iar 62% impunerea unor taxe vamale importante asupra bunurilor americane.
În cazul anexării Groenlandei, 41% dintre francezi ar susține intervenția militară a Franței și a altor țări europene, în timp ce 31% susțin retragerea din NATO.
Mai general, 64% dintre francezi consideră că trebuie o apărare europeană complet independentă de cea a Statelor Unite, față de 63% în 2025.
Studiul a fost realizat online pe 15 și 16 ianuarie pentru site-ul de călătorii Partir à New York, pe un eșantion de 1.000 de persoane reprezentative pentru populația franceză cu vârsta de 18 ani și peste, anunță Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci