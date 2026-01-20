Franța: Neîncredere tot mai mare față de Statele Unite, potrivit unui sondaj

Acum, 42% dintre francezi văd Statele Unite ca pe o țară inamică, comparativ cu 30% în aprilie 2025, semn al unei scăderi foarte evidente a încrederii în actuala administrație americană - doar 24% o văd ca pe un aliat, iar 34% ca pe o țară neutră.

Mai mult, 51% dintre francezi cred că Statele Unite vor reprezenta o 'amenințare militară' pentru Franța în următorii ani, în special tinerii sub 35 de ani (60%) și alegătorii Noului Front Popular (stânga radicală, 61%).

Statele Unite se clasează astfel pe locul al cincilea printre națiunile percepute de francezi ca o amenințare militară pentru țara lor, după Rusia (80%), Coreea de Nord (68%), Iran (67%) și China (58%).

În ceea ce privește popularitatea președintelui american, 55% dintre francezi au o 'părere foarte proastă' despre Donald Trump, 26% 'mai degrabă proastă', comparativ cu 19% având o părere 'bună'.

Majoritatea covârșitoare a respondenților (70%) consideră, de asemenea, că Franța ar trebui să se opună Washingtonului dacă administrația Trump decide să anexeze Groenlanda - o opinie împărtășită atât de dreapta, cât și de stânga.

Președintele american a amenințat cu taxe vamale suplimentare țările europene care se opun planului său de a anexa teritoriul autonom danez, în timp ce mai multe țări europene, inclusiv Franța și Germania, au desfășurat contingente mici de trupe în Groenlanda, ceea ce pare a fi un semnal pentru Donald Trump.

Dacă Statele Unite ar prelua controlul asupra Groenlandei, 65% dintre cei chestionați se declară favorabili unui boicot al produselor americane, 64% susțin o suspendare a achizițiilor de echipamente militare americane, iar 62% impunerea unor taxe vamale importante asupra bunurilor americane.

În cazul anexării Groenlandei, 41% dintre francezi ar susține intervenția militară a Franței și a altor țări europene, în timp ce 31% susțin retragerea din NATO.

Mai general, 64% dintre francezi consideră că trebuie o apărare europeană complet independentă de cea a Statelor Unite, față de 63% în 2025.

Studiul a fost realizat online pe 15 și 16 ianuarie pentru site-ul de călătorii Partir à New York, pe un eșantion de 1.000 de persoane reprezentative pentru populația franceză cu vârsta de 18 ani și peste, anunță Agerpres.