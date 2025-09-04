Franța a amendat Shein cu 150 de milioane € pentru „abuz de cookie-uri”. Replica retailerului

Retailerul online de fast-fashion Shein a primit miercuri o amendă de 150 de milioane de euro din partea autorității franceze pentru protecția datelor, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a cookie-urilor. Compania a anunțat că va face apel, potrivit Reuters.

Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți din Franța (CNIL), instituția guvernamentală responsabilă cu aplicarea normelor privind protecția datelor consumatorilor, a constatat că site-ul Shein nu respectă reglementările privind colectarea datelor fără consimțământul utilizatorilor. În urma unui test efectuat în august 2023, CNIL a arătat că, deși unii utilizatori au refuzat utilizarea cookie-urilor (fișiere de mici dimensiuni care permit site-urilor și agenților de publicitate să identifice vizitatorii și să le urmărească activitatea online), acestea continuau să fie plasate pe computerul lor.

Potrivit Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) al Uniunii Europene, cookie-urile sunt considerate date cu caracter personal, întrucât sunt folosite pentru a identifica utilizatorii și a le afișa reclame personalizate. Astfel, site-urile sunt obligate să obțină consimțământul vizitatorilor pentru utilizarea lor.

„Dimensiunea acestei amenzi ține cont de faptul că societatea a ignorat mai multe obligații, plasând cookie-uri fără consimțământul utilizatorilor, nerespectând alegerile acestora și neinformându-i în mod corect”, a precizat CNIL într-un comunicat. Comisia a subliniat, de asemenea, amploarea activității Shein, menționând că 12 milioane de rezidenți francezi vizitează site-ul lunar.

În replică, Shein a transmis că „contestă ferm” decizia CNIL și că va depune apel.



„Considerăm că amenda este complet disproporționată, având în vedere natura presupuselor probleme, conformitatea noastră deplină actuală și acțiunile corective proactive pe care le-am adoptat”, a transmis Shein într-un comunicat.

Retailerul a adăugat că a colaborat „pe deplin” cu CNIL din august 2023 și a consolidat „toate aspectele” practicilor sale privind protecția datelor. Totodată, compania, fondată în China și cu sediul central în Singapore, a afirmat că mărimea amenzii „pare mai degrabă motivată politic decât rezultatul unei aplicări corecte și echilibrate a legii”.

Compania Shein, cunoscută pentru articolele vestimetare ieftine, a fost intens criticată în Franța, unde parlamentarii au sprijinit un proiect de lege menit să reglementeze moda fast-fashion și care, dacă va fi adoptat, ar putea interzice companiei să facă publicitate.

Amenda de 150 de milioane de euro reprezintă aproximativ 2% din veniturile de 7,684 miliarde de euro raportate în 2023 de entitatea Shein înregistrată în Irlanda.

