François Bayrou, premierul Franței, ar putea renunța la două zile libere...

Premierul Franței a declarat că Lunea Paștelui și Ziua Victoriei ar putea deveni zile normale de lucru, în timp ce critici numesc planul „un atac direct asupra Franței”. Premierul francez a propus eliminarea acestor două sărbători legale ca parte a unor măsuri radicale menite să reducă deficitul în creșterea țărilor, să stimuleze economia și să prevină ca aceasta să fie „zdrobită” de datorii.

Prezentând bugetul pentru 2026 marți, Bayrou a sugerat ca Lunea Paștelui și ziua de 8 mai, când Franța comemorează Ziua Victoriei, marcând sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, să fie transformat în zile lucrătoare, deși a spus că este deschis și alte opțiuni.

Premierul centrist a declara: „Întreaga națiune trebuie să muncească mai mult pentru activitățile țării în ansamblu să crească și pentru ca situația Franței să se îmbunătățească. Toți vor trebui să contribuie la acest efort.”, potrivit The Guardian.

Franța este sub presiune de a reduce deficitul bugetar, care este de 5,8% din PIB, sub pragul de 3% impus de regulile UE, și de a ține sub control datoria publică de 3.300 de miliarde de euro – ale cărei dobânzi anuale, de 60 de miliarde de euro, ar putea deveni în curând cea mai mare cheltuială bugetară. Muntele de datorii un „pericol mortal” pentru o țară „pe marginea prăpastiei” și încă dependentă de cheltuieli publice”, a spus Bayrou, detaliind măsurile care, spune el, vor reduce bugetul cu 43,8 miliarde de euro, coborând deficitul la 4,6% anul viitor și la 3% până în 2029.

Propunerea de a elimina zilele libere este probabil să întâmpine o puternică rezistență, deși Franța a mai discutat în trecut ideea de a coma Ziua Victoriei cu Ziua Armistițiului din 11 noiembrie, creând o singură zi de comemorare a victimelor celor două războaie mondiale.

„Anularea a două sărbători legale este un atac direct asupra istoriei noastre, asupra rădăcinilor noastre și asupra Franței muncitoare”, a declarat Jordan Bardella, liderul partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN), cel mai mare partid din parlament. „Niciun deputat RN nu va accepta o măsură care echivalează cu o provocare.”, a completat acesta.

Un deputat al Partidului Socialist, Boris Vallaud, a condamnat bugetul ca fiind „brutal și inacceptabil”. El a adăugat: „Să ceri mereu mai mult de la cei care au puțin, și atât de puțin de la cei care au mult, nu este nici serios, nici eficient, nici just.”

Fără un acord din partea Parlamentului, premierul veteran ar fi supus unei moțiuni de cenzură, cel mai poate devreme în octombrie, când proiectul său de buget detaliat va fi prezentat în parlament.

