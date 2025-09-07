Fotografia controversată postată de un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie

Un medic a fost exclus definitiv din profesie după ce a comis mai multe infracțiuni.
Un medic a fost exclus definitiv din profesie după ce a agresat o femeie, a făcut comentarii rasiste sau denigratoare și a încărcat imaginea creierului unui pacient pe profilul său de dating.
Dr. Sayed Talibi, din Tamworth, Staffordshire, a fost sancționat de Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), care a stabilit că aptitudinea sa de a profesa era afectată.
Alte abateri grave includ amenințarea unei femei, pozarea cu arme și furtul de lapte praf în valoare de 23,50 lire sterline dintr-un magazin, scrie BBC.
Tribunalul a decis radierea imediată a numelui lui dr. Talibi din registrul General Medical Council. În încheierea procesului, din 8 august, MPTS a menționat că acesta:
- a avut un comportament amenințător și abuziv față de o femeie, afirmând inclusiv că o va supune la „waterboarding” (2016-2017);
- a agresat fizic femeia în aceeași perioadă;
- a „penetrat intenționat femeia fără consimțământul acesteia” în 2017;
- a contactat femeia în 2018, încălcând un ordin de restricție;
- a încărcat pe un site de dating, în septembrie 2017, o fotografie inadecvată în care apare operând pe creier, expunând creierul pacientului fără acordul acestuia;
- a făcut afirmații rasiste sau denigratoare între ianuarie 2016 și august 2017
- a pozat între 2007 și 2017 cu arme de foc, cuțite și un topor;
- a descărcat sau vizionat în mai multe rânduri filmări cu decapitări și crime, precum și imaginea unui dispozitiv de „waterboarding”;
- a furat lapte praf în valoare de 23,50 lire dintr-un magazin din Tamworth, în mai 2017;
- a furnizat informații false furnizorului de energie pentru o factură de 770 lire, în iunie 2017.
Președintele completului, Andrew Lewis, a declarat că comportamentul lui Dr. Talibi este „fundamental incompatibil cu menținerea înregistrării sale ca medic”.
„Tribunalul a concluzionat că radierea era singura sancțiune posibilă, dată fiind gravitatea faptelor, lipsa de asumare și de corectare, precum și riscul de recidivă”, a precizat acesta în raport.
El a adăugat că permiterea reluării activității medicale „fără restricții” ar fi incompatibilă cu concluziile, având în vedere „gravitatea” faptelor.
Raportul menționează că Dr. Talibi are la dispoziție 28 de zile pentru a contesta decizia tribunalului.
