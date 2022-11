Fotografia care "i-a împins pe Prințul Harry și pe Meghan Markle să părăsească Familia Regală", dezvăluită de un expert

Fotografia care i-a împins pe Prințul Harry și Meghan Markle să părăsească Familia Regală a fost dezvăluită de un expert. Poza, aparent fericită, a fost făcută la Buckingham Place în 2020 și îi înfățișează pe regretata Regină Elisabeta a II-a, Prințul William și pe Regele Charles sprijinindu-și o mână pe umărul Prințului George, scrie The Sun.

Potrivit autorului regal Andrew Morton, imaginea, lansată cu doar câteva zile înainte ca Harry și Meghan să anunțe că își schimbe radical viața, a fost punctul de rupere de Familia Regală.



În cartea sa "Meghan: A Hollywood Princess", Morton a scris: "Cuplul regal a bănuit că întreaga instituție conspira împotriva lor. După cum au văzut ei, dovezile erau peste tot în jurul lor. Codul nerostit era simplu: viitorul monarhiei era asigurat, cu sau fără Meghan și Harry".

Deși au existat o serie de probleme care au dus în cele din urmă la îndepărtarea cuplului de Familia Regală, Moreton crede că această fotografie a fost un "apel de trezire".

De ce fotografia i-ar fi deranjat pe Harry și Meghan





În conformitate cu tradiția, portretul îl arăta pur și simplu pe monarh cu moștenitorii săi, ca multe alte fotografii făcute înainte de acesta. Dar în spatele ușilor închise, se pare că poza a provocat o agitație între membrii familiei deja fragmentate.

Morton adaugă: "Acest sentiment că, în ciuda popularității lor internaționale, ei se aflau jos pe totemul regal a fost confirmat atunci când Harry a aranjat să se întâlnească cu Regina Elisabeta pentru o conversație ca între nepot și bunica, la începutul lunii ianuarie. În ultimul moment, întâlnirea a fost amânată".

În ianuarie 2020, cuplul a anunțat că se retrage oficial din îndatoririle regale pentru a-și împărți timpul între Marea Britanie și America de Nord. Ducele, în vârstă de 38 de ani, și ducesa, în vârstă de 41 de ani, au declarat în declarația lor surpriză: "După multe luni de reflecție și discuții interne, am ales să facem o tranziție în acest an pentru a începe să ne creăm un nou rol progresiv în cadrul acestei instituții".

Charles va fi "nemilos" cu Prințul Harry și Meghan, susține un expert regal. Ce l-ar putea înfuria pe Rege

Presupusele atacuri ale Prințului Harry și Meghan asupra monarhiei îl vor face pe Charles să fie "nemilos", dacă vor continua, sugerează un expert regal, scrie The Sun.

Katie Nicholl, autoarea cărții "The New Royals" a declarat pentru The Daily Beast: "Nu există nicio îndoială că Charles și-ar dori ca Harry și Meghan să fie la încoronarea lui. Și, pentru a fi corect, Charles a fost generos în ceea ce privește extinderea, foarte public, a ramurilor de măslin către Ducii de Sussex, nu numai în discursul său televizat, ci și punându-i în prim-plan la evenimentele funerare. Dar el se așteaptă la respect și va apărea o problemă dacă, de acum până atunci, Harry îl răsplătește atacându-l pe el, pe Camilla sau instituția. Vezi mai mult AICI.

