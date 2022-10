Charles va fi "nemilos" cu Prințul Harry și Meghan, susține un expert regal. Ce l-ar putea înfuria pe Rege / Foto: Captură video The Royal Family

Presupusele atacuri ale Prințului Harry și Meghan asupra monarhiei îl vor face pe Charles să fie "nemilos", dacă vor continua, sugerează un expert regal, scrie The Sun.

Katie Nicholl, autoarea cărții "The New Royals" a declarat pentru The Daily Beast: "Nu există nicio îndoială că Charles și-ar dori ca Harry și Meghan să fie la încoronarea lui. Și, pentru a fi corect, Charles a fost generos în ceea ce privește extinderea, foarte public, a ramurilor de măslin către Ducii de Sussex, nu numai în discursul său televizat, ci și punându-i în prim-plan la evenimentele funerare. Dar el se așteaptă la respect și va apărea o problemă dacă, de acum până atunci, Harry îl răsplătește atacându-l pe el, pe Camilla sau instituția.

Fără îndoială, Harry și Meghan vor participa la încoronarea Regelui Charles, susține alt expert regal



Expertul regal Russell Myers este încrezător că ducele și ducesa de Sussex vor participa la încoronarea Regelui, anul viitor.



"Se poate presupune că Harry și Meghan vor veni. Nu-mi pot imagina pentru viața mea că Harry și Meghan nu vor fi acolo... cu siguranță vor veni... fără îndoială", a spus el pentru podcastul Daily Mirror, Pod Save The King.





Prințul Harry ar fi un fan al serialului "The Crown", dar are o linie roșie. Ce nu ar vrea să vadă niciodată la TV

Angela Levin, un expert regal, povestește pentru The Sun că a fost surprinsă atunci când Prințul Harry a întrebat-o în anul 2017 dacă se uită la serialul "The Crown" de pe Netflix.

"În cei șase ani de la difuzare, Familia Regală a negat în mod constant că a vizionat serialul de succes al Netflix. Și cine îi poate învinovăți? Gândul că istoria regală va fi repovestită prin scene imaginare și că a târât numele Familiei Regale prin noroi trebuie să o fi îngrozit pe regretata Regină Elisabeta.



Cu toate acestea, lui Harry părea să-i placă destul de mult The Crown. A fost un fan al primelor două sezoane, dar a recunoscut că începea să devină puțin nervos. "Linia lui roșie" era clară: dorea ca spectacolul să se încheie înainte ca propria sa viață – și cea a fratelui său, Prințul William – să fie afișată pe ecran. Se pare că dorința lui nu va deveni realitate. După cum a dezvăluit recent The Sun, Ducele de Sussex nu va avea "control" asupra poveștilor și asupra modului în care va fi portretizat în noua serie, în ciuda semnării unui acord de milioane de lire cu Netflix în 2020.

Acum, însă, Prințul Harry trebuie să ia o poziție întârziată. Regizorii sunt pregătiți să recreeze moartea Prințesei Diana într-un detaliu atât de îngrozitor, încât chiar și membrii staff-ului tem că "a fost depășită o limită". De dragul decenței, Harry trebuie să rupă toate legăturile cu Netflix.

Judecând după forma anterioară a serialului "The Crown", accidentul mortal al mamei sale nu va fi descris cu sensibilitate. Sunt sigură că scenele vor fi sfâșietoare pentru oricine și este îngrozitor că scenariștii profită de tragedia ei. Mai rău, documentarul lui Harry și Meghan Markle despre primul lor an de căsnicie va apărea pe Netflix la scurt timp după încheierea "The Crown". Vezi mai mult AICI.

