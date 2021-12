FOTO - Cercetătorii au descoperit creatura care are peste 1.000 de picioare. Nu este nici vierme, nici insectă - FOTO în articol

Cercetătorii au descoperit creatura care are peste 1.000 de picioare. Nu este nici vierme, nici insectă - FOTO în articol / Foto: Pixabay

Milpiedele au multe picioare. Este caracteristica definitorie a acestei creaturi, despre care oamenii de știință spun că nu este nici vierme, nici insectă. Cu toate acestea, în ciuda unui nume derivat din latină pentru mii (mille) și picioare (pes), nu a fost găsit nici un milpied cu mai mult de 750 de picioare până acum.

Oamenii de știință au descoperit primul miliped care are peste 1.000 de picioare, adică 1.306 mai exact. Aceasta este creatura cu cele mai multe picioare care există pe Pământ, scrie CNN. A fost găsit trăind la 60 de metri sub pământ într-o gaură creată pentru explorarea minerală în Australia de Vest. Nevertebratul fără ochi 9,5 centimetri lungime și 1 milimetru lățime. Milipedul are 330 de segmente ale corpului, antene, un cioc pentru hrănire și un cap în formă de con.

„Este ca și cum ai scos un fir alb dintr-o cămașă (dar avea 1.306 de picioare)”, a spus Paul Marek, profesor asociat la departamentul de entomologie de la Virginia Tech, prin e-mail.

Cum numeri picioarele unei creaturi atât de mici?

Pentru a se asigura că nici un membru nu a fost omis sau numărat de două ori, Marek a spus că a codificat cu culori fiecare segment de 10 picioare folosind o imagine de înaltă rezoluție a milipedului.

„Am numărat de trei ori și a durat aproximativ 1 oră”, a spus Marek, autorul studiului publicat joi în jurnalul Scientific Reports.

Este posibil ca Eumillipes persefona, așa cum este denumit oficial milipedul, să fie înrudit la distanță cu deținătorul recordului anterior pentru cel mai mare număr de picioare, conform unei analize a relațiilor taxonomice dintre speciile de milipede. Specia de milipede din California, Illacme plenipes, are până la 750 de picioare. Numărul mare de segmente și picioare care au evoluat la ambele specii le poate permite să genereze forțe de împingere care le permit să se deplaseze prin deschideri înguste din solul în care trăiesc, au sugerat autorii.

