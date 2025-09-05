Forțele speciale americane, misiune secretă în Coreea de Nord. Este echipa care l-a lichidat pe Bin Laden

Un raport amplu publicat de The New York Times și preluat de presa internațională dezvăluie o operațiune secretă a forțelor speciale americane în Coreea de Nord, soldată cu moartea mai multor civili.

Potrivit sursei s-a descoperit că în 2019 unitatea SEAL Team 6 a US Navy, cunoscută pentru eliminarea liderului Al-Qaeda, Osama bin Laden, a fost trimisă într-o misiune de interceptare a comunicațiilor dictatorului Kim Jong Un.

Operațiunea, desfășurată într-o perioadă în care Washingtonul și Phenianul purtau negocieri nucleare la cel mai înalt nivel, s-a transformat într-un eșec după ce militarii americani au întâlnit pe mare o ambarcațiune cu civili nord-coreeni.

Aceștia au fost uciși în urma schimbului de focuri, iar echipa SEAL a fost retrasă imediat, conform procedurilor standard. Ancheta internă a Pentagonului, păstrată confidențială, a concluzionat ulterior că deschiderea focului a fost „justificată” în baza regulilor de angajament aplicate trupelor americane.

Americanii urmăreau să instaleze un dispozitiv capabil să intercepteze comunicațiile lui Kim

Investigația NYT citează aproximativ 25 de persoane – foști și actuali oficiali guvernamentali, membri ai administrației Trump și militari implicați.

Aceștia confirmă că misiunea a fost aprobată personal de Donald Trump, după recomandările agențiilor de informații americane, care urmăreau să instaleze un dispozitiv capabil să intercepteze comunicațiile lui Kim.

Pregătirile au început la finalul lui 2018, după unda verde de la Casa Albă, iar militarii s-au antrenat timp de câteva luni în apele teritoriale ale SUA. Planul prevedea transportul echipei cu un submarin nuclear până în largul Coreei de Nord și debarcarea prin intermediul a două mini-submarine. Întâlnirea neașteptată cu vasul de pescari a dus însă la abandonarea misiunii.

Nu se știe dacă regimul de la Phenian a aflat vreodată detalii despre incident

Publicația mai amintește și de o altă acțiune secretă a celor de la SEAL, derulată în 2005, când un mini-submarin a fost folosit pentru a pătrunde neobservat pe țărmul nord-coreean. În cazul operațiunii din 2019, nu se știe dacă regimul de la Phenian a aflat vreodată detalii despre incident.

Casa Albă, Pentagonul și ambasada SUA la Seul au refuzat până acum să comenteze aceste informații. Cert este că, după ultimul summit Trump–Kim, desfășurat în iunie 2019 la Panmunjom, discuțiile diplomatice s-au blocat, iar Coreea de Nord a continuat accelerarea programului nuclear și balistic, notează Agerpres.

