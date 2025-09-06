Forțele ruse plănuiesc o operațiune de "străpungere decisivă" în Doneţk, susține armata Ucrainei

Luptele din estul Ucrainei se intensifică, în timp ce armata avertizează că Rusia pregătește o „străpungere decisivă” în regiunea Donețk.

Confruntările armate din estul Ucrainei se intensifică, iar Kievul semnalează o adaptare a strategiei militare ruse. În paralel, inițiativele diplomatice lansate de președintele american Donald Trump pentru a facilita o încheiere negociată a războiului nu au produs până acum niciun rezultat, transmite agenția DPA.

Relatări de pe frontul din jurul orașului Pokrovsk, punct logistic esențial, arată că forțele de infanterie marină ruse atacă în grupuri restrânse, încercând să pătrundă cât mai adânc în oraș. Ținta acestor incursiuni ar fi apropierea de zonele unde se află amplasată artileria ucraineană și operatorii de drone.

De asemenea, armata rusă încearcă să spargă liniile de apărare ucrainene, să ocupe poziții noi și, cu sprijinul tancurilor și vehiculelor blindate, să realizeze o încercuire completă a localității și a militarilor ucraineni aflați acolo.

"Străpungere decisivă"

"Conform informaţiilor obţinute, Rusia planifică să desfăşoare trupe în regiunea Doneţk pentru o aşa-numită 'străpungere decisivă'", a transmis o unitate ucraineană printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Pokrovsk se află sub presiune constantă de luni de zile, iar luptele au distrus o mare parte din oraș, provocând pierderi grele de ambele părți. Vineri, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA a confirmat că trupele ruse își consolidează pozițiile în apropierea localității.

Conform unor surse Reuters, în cadrul întâlnirii cu Trump din 15 august, Vladimir Putin ar fi cerut retragerea totală a armatei ucrainene din Donbas - regiune ce include provinciile Donețk și Lugansk - oferind în schimb înghețarea restului frontului. În prezent, Rusia controlează aproximativ 88% din Donbas și circa trei sferturi din provinciile Zaporojie și Herson. Într-o eventuală înțelegere, Kremlinul ar fi dispus să renunțe la micile fâșii ocupate în regiunile Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk.

În timp ce Putin își concentrează atenția asupra câștigurilor teritoriale, Zelenski și aliații săi europeni cer garanții de securitate

Președintele Volodimir Zelenski a respins categoric orice compromis teritorial, ceea ce menține distanța dintre pozițiile celor două tabere. Această lipsă de progres îl irită pe Trump, care anunțase că va reuși să aducă pacea între Moscova și Kiev, dar până acum inițiativele sale nu au avansat. În consecință, liderul american amenință Rusia cu sancțiuni suplimentare.

În timp ce Putin își concentrează atenția asupra câștigurilor teritoriale, Zelenski și aliații săi europeni cer garanții de securitate clare, printre care și desfășurarea de trupe occidentale în Ucraina după o eventuală încetare a focului.

Moscova respinge însă această perspectivă, subliniind că apropierea NATO de granițele sale reprezintă una dintre cauzele conflictului. Putin a reafirmat această poziție vineri, iar purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a acuzat țările europene că, prin intenția de a trimite militari în Ucraina și de a susține continuarea luptei, blochează orice soluție pentru încheierea războiului, conform Agerpres.

