Putin și Zelenski, propuneri reciproce în privința unei întrevederi: "Știe că nu pot să merg acolo" 

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la propunerea recentă a liderului rus Vladimir Putin, care a sugerat Moscova drept posibil loc pentru o întâlnire între cei doi. În replică, Zelenski a declarat că, dacă există o reală intenție de discuții, întâlnirea ar trebui să aibă loc la Kiev, capitala Ucrainei. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru canalul american ABC News, difuzat sâmbătă și preluat de agenția germană dpa.

"El poate veni la Kiev", a afirmat liderul ucrainean, arătând că nu poate accepta ideea de a se deplasa la Moscova, în condițiile în care țara sa se află sub asediu zilnic din partea armatei ruse.

Zelenski a explicat clar de ce refuză deplasarea în capitala Rusiei, acuzându-l pe Putin că nu urmărește altceva decât amânarea unor discuții reale. „Eu nu mă pot duce la Moscova... în timp ce ţara mea este vizată de rachete, de atacuri în fiecare zi. Nu mă pot duce în această capitală a acestui terorist. Este de înţeles şi el înţelege asta”, a subliniat Zelenski.

În același interviu, președintele ucrainean a vorbit și despre lipsa de încredere în liderul de la Kremlin, pe care îl acuză că manipulează și testează reacțiile partenerilor occidentali. Vorbind în engleză, Zelenski a afirmat că în Putin „nu se poate avea încredere” și că acesta „se joacă” cu Statele Unite ale Americii.

Șeful statului ucrainean reamintește de mai multe luni că este dispus la o întâlnire directă cu Vladimir Putin, dar numai în condițiile în care discuțiile ar putea duce la un armistițiu real și la un proces de pace. „Obiectivul nostru este oprirea războiului declanșat în februarie 2022”, a transmis Zelenski în repetate rânduri, subliniind că un asemenea dialog ar putea fi singura cale pentru a pune capăt agresiunii.

Vrea Putin sau nu să se întâlnească cu Zelenski?

De partea cealaltă, Kremlinul pare să transmită mesaje contradictorii. Dacă miercuri Vladimir Putin declara că Zelenski ar putea veni la Moscova doar dacă există perspective pentru „un rezultat pozitiv”, vineri, la forumul economic de la Vladivostok, liderul rus a pus din nou sub semnul întrebării utilitatea unor astfel de negocieri. Mai mult, Putin a contestat din nou legitimitatea președintelui ucrainean, alimentând și mai mult neîncrederea între cele două capitale.

Zelenski a reacționat încă de joi la aceste declarații, respingând categoric ideea ca Moscova să fie locul unor eventuale discuții. „Dacă vreţi ca o întâlnire să nu aibă loc, atunci invitaţi-mă la Moscova”, a punctat liderul de la Kiev.

În același timp, surse ucrainene au transmis că mai multe state s-au arătat dispuse să găzduiască o întrevedere între cei doi lideri, dacă aceasta se va concretiza. Printre țările care și-au exprimat disponibilitatea se numără Turcia, stat care a jucat un rol de mediator în primele luni ale războiului, dar și trei țări din Golf, considerate neutre în acest conflict. Până acum, însă, niciuna dintre aceste oferte nu a fost acceptată de ambele părți.

