Focuri de armă, trase pe terasa unui local din Centrul Vechi. Agresorul, identificat

Un incident violent a zguduit zona Centrului Vechi din București, după ce un tânăr a tras mai multe focuri de armă pe terasa unui local din Sectorul 3. Din fericire, niciun client sau angajat nu a fost rănit în urma acestui episod.

„La data de 20 august 2025, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Potrivit surselor, incidentul a avut loc pe terasa localului Freddo, iar autorul este un cetățean străin, în vârstă de 26 de ani. Tânărul a folosit un pistol și a tras șase focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona.

Polițiștii au reușit să identifice și să depisteze rapid autorul. „Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Polițiștii Capitalei, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul”, se arată în comunicatul oficial. Audierile sunt în desfășurare la Serviciul Omoruri.

Autoritățile subliniază că, din primele verificări, arma folosită a fost letală, iar cele șase focuri trase au generat panică printre persoanele aflate pe terasă, fără să producă victime.

