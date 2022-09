Florinel Dinu, rectorul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, a murit.

Se pare că a suferit un infarct. Avea doar 61 de ani.

„Colegul nostru accede lin spre ceruri lăsând o amprentă marcantă în viața colegilor, studenților și a facultății care, timp de aproape 4 decenii, i-a fost o a doua casă. În memoria tuturor, domnul profesor Florinel Dinu va rămâne un profesionist remarcabil, un dascăl dedicat și un prieten cum rar ne este dat să găsim.

În timpul mandatului său de rector, a reușit să readucă echilibrul în instituția noastră și să pună bazele unor proiecte ambițioase care au ridicat universitatea pe noi culmi. Acum, profund îndurerați, ne este dat să îi continuăm lucrarea și sperăm ca, de Acolo, de Sus, să ne privească mereu cu mândrie. Drum lin spre îngeri, domnule Rector!”, este mesajul colectivului Universității Petrol – Gaze, Ploiești.

„Am primit cu profundă durere vestea tristă a trecerii în neființă a domnului Profesor univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel, Rectorul Universității Petrol – Gaze din Ploiești.



Domnul Rector ne rămâne în amintire ca un om deosebit care s-a apropiat cu prietenie și înțelegere de activitatea noastră și de studenți, sprijinând întotdeauna Casa de Cultură a Studenților Ploiești.



Drum lin spre stele, domnule Rector! Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, a transmis și Casa de Cultură a Studenților Ploiești.

Prof. univ. dr. ing. Florinel Dinu era absolvent al IPG Ploiești și își obținuse doctoratul la aceeași universitate al cărei rector era din februarie 2020

De-a lungul vieții, a realizat lucrări cu caracter ştiinţific şi de cercetare în următoarele domenii de interes ştiinţific: extracţia gazelor naturale şi a gazelor cu condensat; tratarea şi măsurarea gazelor; comprimarea şi înmagazinarea subterană a gazelor naturale; realizarea de modele informatice specifice pentru tehnica de calcul computerizată (soft-uri), în scopul măsurării gazelor naturale, determinării parametrilor fizici a sistemelor de hidrocarburi gazoase, detectării pierderilor de presiune a gazelor în reţelele de colectare, transport şi distribuţie a gazelor naturale, etc.; ingineria exploatării zăcămintelor de gaze şi gaze cu condensat; extracţia petrolului din sonde aflate în erupţie artificială şi în pompaj de adâncime, modelarea matematică a exploatării sondelor de petrol aflate în pompaj; protecţia catodică anticorozivă a pompelor de extracţie cu piston şi a echipamentului de adâncime şi de suprafaţă; îmbunătățirea tehnologilor în vederea recuperării secundară a petrolului etc.

În data de 15 decembrie 1998, a susţinut public la Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti teza de doctorat cu tema: “Contribuţii la perfecţionarea proceselor tehnologice de exploatare a zăcămintelor de gaze cu condensat.”

Activitatea de cercetare ştiinţifică pe care a efectuat-o, s-a materializat prin publicarea a 9 cărţi de specialitate ştiinţifică (din care la 7 cărţi sunt unic autor), elaborarea a 74 de articole care au apărut în diverse reviste de specialitate publicate în ţară şi străinătate, dintre care 14 articole cotate ISI (la 29 articole prim autor), obţinerea a două brevet de invenţie cotate ISI, susţinerea a peste 14 comunicări prezentate la sesiunile ştiinţifice desfăşurate în ţară și străinătate şi realizarea a 68 de contracte de cercetare ştiinţifică (din care la 38 de contracte am fost responsabil de contract, cu 22 granturi naționale şi un contract internaţional), cu unităţile de cercetare şi de producţie din industria de petrol şi de gaze, respectiv A.N.R.E. București, A.N.R.M. București,S.C. PETROM S.A. Bucureşti – Grup OMV, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş, S.C.EXPERT SERV SRL Ploieşti, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Brenntag Canada Inc. – Calgary Technical Center- Canada, TONE Schlauchtechnic Inh. Gmbh- Germania etc.

