Florin Piersic, mesaj pentru români de Florii: "În speranța că mai e puțin timp să pot să mai apar și să-i văd..."

Florin Piersic se află într-un turneu cu spectacolul "Străini în noapte" pe care-l joacă în mai multe orașe din vestul țării.

"Astăzi am spectacol - "Străini în noapte". E programat de mult timp, nu mai sunt locuri. Toată lumea a venit că știe că astăzi sunt Floriile și toți care au mai găsit bilete au luat ca să vadă piesa pe care am jucat-o de multe ori, peste tot în toate orașele țării. Mă bucur că acest spectacol merge încă. La Baia Mare am avut două spectacole, unde am fost primit extraordinar de publicul de acolo. Acolo am făcut eu filmul 'Pintea'. Sigur că unii își mai aduc aminte de zilele când filmam eu acolo și aveam 40 de anișori," a spus Florin Piersic la Antena 3, pentru Mihaela Bîrzilă.

Florin Piersic: "Îi îmbrățișez pe toți"

"Îi îmbrățișez pe toți cei care vă urmăresc, îmi face plăcere să le comunic fel de fel de vești. Pe toți îi îmbrățișez și le doresc tot ce îmi doresc mie și ceva în plus. Cu cea mai mare plăcere, românilor de pretutindeni le transmit toată iubirea mea și speranța că mai e puțin timp să mai pot să mai apar și să-i văd. Mama mea avea vorbă care îmi plăcea foarte mult. Ea îmi spunea Florinel: 'Florinele, vin Floriile cu soare și soarele cu Florii'. Din fericire, astăzi, unde sunt eu la Cluj, unde am cel 1282-lea spectacol în 15 ani cu "Străini în noapte," aici e soare, deci se potrivește bine urarea mea pentru dumnealor pe care-i îmbrățișez. Celor care sunt împrăștiați prin lume și mai trăiesc românește le urez toate cele bune," a mai spus Florin Piersic.

Florin Piersic este un actor român, născut la 27 ianuarie 1936 în orașul Cluj-Napoca.

Florin Piersic s-a remarcat ca unul dintre cei mai talentați și populari actori români din istorie, cu o carieră de peste cinci decenii în teatru, film și televiziune. El a devenit cunoscut în special pentru abilitatea sa de a juca atât roluri comice, cât și dramatice cu o mare naturalețe și sensibilitate.

Piersic a interpretat o gamă largă de personaje, de la bărbați de rând și tineri rebeli la eroi istorici și lideri politici. El a jucat în multe filme notabile, cum ar fi "Nea Mărin Miliardar", "B.D. în alertă", "Ștefan cel Mare", "Mihai Viteazul", "Răscoala", "Păcală", "Cu mâinile curate" și multe altele.

Piersic a câștigat de-a lungul carierei sale numeroase premii, inclusiv premiul de cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Cannes din 1963 pentru rolul său din "Diminețile unui băiat cuminte". În plus, el a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer și a primit Premiul pentru întreaga activitate din partea Asociației Criticilor de Film din România.

