Flick a devenit tată: Bine ai venit, Eva Maria!

Denisa Filcea şi Andrei Sebastian Filcea, cunoscut ca Flick Domnul Rimă, trăiesc o minunată poveste de dragoste.

Flick și-a îndeplinit visul de a deveni tată. Denisa și Flick au fost foarte secretoși în ceea ce privește sarcina și au făcut publice foarte puține detalii despre acest subiect. Abia acum, când Denisa a născut, au spus că sunt părinții unei fetițe.

Iată ce poezie a publicat Flick pe contul de Instagram, imediat după ce a devenit tată:

„Visul devine realitate

Fiindcă de azi încolo este

O inimă în plus ce bate

Lâng-ale noastre, în poveste.



Cuvintele nu pot transpune

Emoția și bucuria

De-a ține-n brațe o minune.

Bine-ai venit, Eva Maria!”

„Toate la timpul meu", primul volum de poezii lansat de Flick

„Toate la timpul meu” este primul volum de poezii lansat de Flick.

„Sunt lucruri pe care poate şi în viaţă, în carieră, în dragoste, poate nu le-am făcut la timpul lor, cum se spune, dar le-am făcut la timpul meu şi important că le-am făcut bine. Ideea e că am adunat în cartea asta, care e destul de stufoasă şi mă bucur. Nu are toate poeziile pe care le-am scris de-a lungul anilor şi care ar merita să fie într-o carte. Cred că sunt zece ani de când tot scriu. Îmi doresc ca lumea să mă cunoască şi în felul acesta, pentru că majoritatea celor care mă urmăresc în social media îl ştiu pe Flick, cel care face tot felul de rime, care face oamenii să râdă. Ei bine, de-a lungul timpului, am făcut oamenii să şi simtă, să zâmbească, să plângă, să lăcrimeze, să ofteze, prin diverse lucruri pe care le-am scris. De zece ani, adun poezii şi mă folosesc de acest prilej să îi mulţumesc Denisei, soţia mea, care m-a ajutat foarte mult, m-a susţinut în proiectul acesta. Ea ştia că una dintre marile mele dorinţe era să fac posibil acest lucru şi m-a ajutat foarte mult pe tot ceea ce ţine de chestii birocratice, poate nu e potrivit cuvântul. Cartea îi este dedicată ei, în primul rând", a mărturisit Flick.

