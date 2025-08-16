Flăcări uriașe în Târgu Jiu. Incendiul s-a extins rapid pe mai multe sute de hectare

Un incendiu de vegetație izbucnit sâmbătă după-amiază la periferia municipiului Târgu Jiu, în zona cartierului Narciselor, se extinde rapid, apropiindu-se de locuințe și generând panică printre localnici.

Focul a cuprins aproximativ 200 de hectare și a afectat și o construcție de fermă, precum și mai multe autovehicule, potrivit ISU Gorj. Intervenția este dificilă din cauza vântului puternic și a temperaturilor ridicate. Purtătorul de cuvânt al ISU a asigurat că echipajele fac tot posibilul pentru limitarea incendiului și că până acum nu au fost înregistrate victime.

„Este un incendiu de vegetație care se manifestă pe o suprafață de aproximativ 200 de hectare cu posibilitate de propagare la construcțiile aflate în imediata apropiere. Intervenim pentru limitarea efectelor cu 9 autospeciale de lucru cu apă și spumă. A fost mărită capacitatea operațională a unității pentru gestionarea eficientă a situației de urgență.

Colegii noștri fac tot ceea ce este omenește posibil pentru limitarea efectelor și pentru lichidarea incendiului, însă intervenție este una foarte dificilă din cauza vântului care amplifică flăcările și a temperaturilor foarte ridicate din această perioadă. Din fericire, până în acest moment nu sunt înregistrate victime”, transmite ISU Gorj.

Fumul dens produs de incendiu este vizibil de la distanță, iar autoritățile continuă să monitorizeze evoluția situației pentru a preveni extinderea flăcărilor către zonele locuite.

