Firma americană CNA Financial a plătit hackerilor 40 milioane dolari pentru a-și recupera datele

Conform The Verge, CNA Financial din Statele Unite ale Americii a plătit 40 milioane dolari ca sumă de răscumpărare a sistemelor tehnologice ale companiei, criptate în urma atacului din partea hackerilor. Inițial, s-au cerut 60 milioane dolari, însă negocierile care au avut loc la o săptămână după blocarea sistemului IT au coborât suma.

Dacă suma de 40 milioane dolari este confirmată și de companie, nu doar de surse de mare încredere când vine vorba de lumea financiară americană, atunci vorbim despre una dintre cele mai mari din istoria acestui tip de atacuri cibernetice. Atât Apple, cât și Acer au fost vizate de piratări în acest an, iar sumele cerute de actorii cibernetici s-au ridicat la 50 milioane euro. Hackerii și-au crescut pretențiile, spun specialiștii, ajungându-se ca firme precum Colonial Pipeline să plătească 4,4 milioane dolari acum câteva săptămâni.

Oamenii legii le recomandă companiilor să nu plătească recuperarea datelor

Când vine vorba de autorități, forțele de ordine din SUA le recomandă agențiilor să nu plătească sumele de răscumpărare, adăugând că satisfacerea cererilor doar încurajează hackerii să ceară sume tot mai mari. CNA Financial a transmis Bloomberg că nu vrea să comenteze situația, însă a „respectat toate legile, reglementările și instrucțiunile publicate”.

Directorul Colonial Pipeline a recunoscut că firma sa a plătit suma cerută de hackeri

Joseph Blount, directorul Colonial Pipeline, recunoaşte că a plătit peste 4,4 milioane de dolari unor hackeri, după un atac cibernetic care a paralizat cea mai mare reţea de conducte petroliere din SUA.

„Ştiu că este o decizie extrem de controversată. Nu am luat-o cu uşurinţă. Recunosc că nu m-am simţit în largul meu văzând că banii ajung la oameni de acest tip”, a explicat şeful Colonial Pipeline. Acesta a adăugat că „aşa trebuia procedat pentru ţară”. Hackerii, care potrivit FBI au legătură cu un grup denumit Darkside, sunt specializaţi în atacuri ransomware împotriva companiilor mari şi mijlocii, cărora le cer mii sau chiar milioane de dolari pentru a le debloca sistemele şi se crede că sunt amplasaţi în Rusia sau Europa de Est.