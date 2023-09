Fiica Adrianei Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, a împlinit 19 ani. Cum arată Eliza acum

Adriana Iliescu a devenit mamă la 67 de ani, după ce a apelat la tehnici medicale speciale care au ajutat-o să-și îndeplinească visul de a strânge la piept un pui de om care să-i poarte numele. Eliza Maria Bogdana a venit pe lume în 2005, iar mama ei i-a fost singurul sprijin în viață.

Astăzi, la 19 ani, fiica Adrianei Iliescu este o domnișoară în toată regula. Tânăra execelează la învățătură, semn că mama ei, fostă profesoară, i-a oferit o educație aleasă. Eliza a luat Bacalaureatul cu 9.50, iar acum este înscrisă la două facultăți, la Facultatea de Litere și Facultatea de Științe Umane, pentru că are două materii preferate: filosofia și limba română.

”Eliza îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele pentru că este mare. Este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine. Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă. Este bine cu facultatea, pregătește referate, proiecte și tot așa. Învață!”, a declarat Adriana Iliescu, pentru CanCan.

Iată cum arată Eliza astăzi:

Adriana și Eliza Iliescu / Foto: Facebook

Prof. dr. Bogdan Marinescu, nașul Elizei

Nașul a fost prof. dr. Bogdan Marinescu, directorul maternității din acel moment, care a promis că va avea grijă de Eliza toată viața, însă timpul a trecut iar medicul nu a mai păstrat legătura cu cele două.

“Nici eu nu am alte amănunte, doar ceea ce a apărut prin presă. Nu am mai ținut legătura. Dar știu că ultima dată erau bine. Ultima dată cred că am vorbit cu ea (n.r. Eliza) acum doi ani. Nici cu mama ei nu am mai ținut legătura. Fiecare suntem cu treaba lui. Nici de sărbători nu ne-am văzut. Dacă nu au mai dat niciun semn de viață… La noi nu a fost un contact permanent. Fiecare este cu viața lui. Repet, nu, nu am mai ținut legătura cu ei.”, a declarat prof. dr. Bogdan Marinescu, pentru sursa citată.

