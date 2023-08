Festivalul Internaţional 'George Enescu' 2023 va avea, în premieră, o serie de concerte pentru familii şi copii

Bucureşti, 4 aug /Agerpres/ - Festivalul Internaţional 'George Enescu' inaugurează, la ediţia din acest an, o serie de concerte pentru familii şi copii, reunind patru spectacole tematice, ce vor avea loc în Sala Majestic a Teatrului Odeon. Cu programe concepute special pentru a stimula interesul celor mici pentru muzica şi instrumentele clasice, concertele pentru copii şi părinţi sunt experienţe unice, menite să facă cunoscute publicului larg operele unor mari compozitori, precizează organizatorii, într-un comunicat transmis vineri.

Seria începe pe data de 3 septembrie cu concertul 'Orchestra merge la Zoo', susţinut del Orchestra Camerata Regală, sub bagheta dirijorului româno-canadian Andrei Feher, programul cuprinzând lucrările lui Jacques Ibert - 'Divertisment - Finale', Camille Saint-Saens - 'Carnavalul animalelor' şi basmul simfonic al lui Sergei Prokofiev 'Petrică şi Lupul'. Al doilea concert, sold-out, 'Pinocchio with ' strings' attached', programat pe 10 septembrie, va fi interpretat de Romanian Chamber Orchestra, dirijată de Gabriel Bebeşelea.

Acesta include prima parte din celebra lucrare Eine Kleine Nachtmusik de Wolfgang Amadeus Mozart, urmată de Dansurile populare româneşti de Bella Bartok, într-un aranjament pentru clarinet şi orchestră de coarde de Alin Chelărescu şi de 'Aventurile lui Pinocchio în Funland' de Michael Gandolfi. Solist va fi clarinetistul Petru Pane. Cel de-al treilea concert, intitulat 'Parizade and the Singing Tree', susţinut de Orchestra de Cameră Radio, dirijată de Cristian Spătaru, este programat pe 17 septembrie.

Vor fi prezentate lucrări de Georges Bizet - Suita Jeux d'Enfants I. Marche: Trompette et tambour; II. Berceuse: La poupee; III. Impromptu: La toupie; IV. Duo: Petit mari, petite femme; V. Galop: Le bal, Joseph Haydn - Simfonia jucăriilor şi Karim Al-Zand - Parizade and the Singing Tree. Şi acest concert este sold-out.

Seria de concerte pentru familii şi copii se va încheia pe 24 septembrie cu concertul Orchestrei Teatrului Naţional de Operetă şi Musical 'Ion Dacian', dirijată de Constantin Grigore. În programul spectacolului 'The composer Who is it?' se regăsesc lucrări de Ludwig van Beethoven - Simfonia nr. 5 în do minor op. 67, selecţiuni, Paul Dukas - La Peri: Fanfare şi Noel Paul Stookey - The Composer Is Dead.

Îşi dau concursul muzicologul Cristina Bohaciu Sârbu şi actorii Mihai Bisericanu, Ioana Mărcoiu, Andreea Mateiu şi Radu Gheorghe. Toate spectacolele vor avea loc începând cu ora 11,00. Biletele sunt disponibile la preţul de 30 de lei. Cea de-a 26-a ediţie a Festivalului Internaţional 'George Enescu', organizat începând cu 1958, are loc în perioada 27 august - 24 septembrie, iar tema ediţiei este 'Generozitate prin muzică'/'Generosity through Music'.

Programul include peste 3.500 dintre cei mai renumiţi artişti ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 ţări, lucrări de operă în primă audiţie şi concerte educative pentru copii. Un proiect finanţat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, organizat de ARTEXIM, Festivalul Enescu este un eveniment desfăşurat sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României. AGERPRES este partener media principal al evenimentului. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, Claudia Stănescu)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News