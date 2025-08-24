Data publicării:

EXCLUSIV  Festivalul Enisala, de tradiţie. "Cetatea devine o emblemă a judeţului Tulcea"

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Stiri
foto: Facebook, Festivalul Enisala - Unitate la cetate
Primarul comunei Sarichioi, Vitali Finoghen, a vorbit în exclusivitate pentru DC News despre Festivalul Enisala, care se desfăşoară anul acesta sub sloganul "Uniţi sub cetate". 

"Este un festival de tradiţie, la care, cu toate eforturile, nu s-a dorit să se renunţe în anul acesta, chiar dacă e un an de austeritate. Faptul că poţi aduce atâţia artişti şi atâta bucurie oamenilor de aici, mulţi oameni care vin să se bucure de festival, înseamnă că nu ar trebui uitată această tradiţie. Mai ales pentru promovarea acestei bijuterii pe care o are judeţul Tulcea, Cetatea Enisala. 

În general, programarea acestui festival în weekend aduce turişti, pentru că toate pensiunile din zona Sarichioi, Jurilovca, Babadag, sunt pline. E un plus de dezvoltare în zona turismului. Sunt 30-40.000 de oameni aici, şi nu sunt numai localnici. Sunt şi turişti şi asta aduce un plus de dezvoltare şi promovare judeţului Tulcea. Astfel, cetatea devine o emblemă a judeţului", a declarat Vitali Finoghen în exclusivitate pentru DC News. 

Chiar dacă ediţia din acest a început cu o amânare, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, Festivalul Enisala se desfăşoară tot pe trei zile (sâmbătă, duminică şi luni). 

Iată programul: 

Duminică, 24 august 2025:

Daniela Matache (profesor canto) și Sara Mihai (solistă)

Ansambluri locale: „Heracleea“ și Ansamblul Cultural Sarichioi

Andra Gogan

Bosquito

Bere Gratis Oficial

Spectacol de lasere

Luni, 25 august 2025:

Ansamblul „Altona“

Acoustic Boys

The Motans

Andra

Foc de artificii

Youtube video image

24 aug 2025, 16:10
