Festivalul Enisala 2025 – Unitate la Cetate – Reportaj cu imagini inedite

Timp de trei zile, toţi cei care vor să se distreze şi să petreacă trei zile de neuitat au fost invitaţi la Tulcea, acolo unde se organizează, în perioada 23-25 august, Festivalul Enisala – Unitate la Cetate.

Iar organizatorii promit că acesta este evenimentul verii 2025 organizat la Tulcea.

Alex Velea, Zdob şi Zdub, Andra Gogan, Bosquito, Bere Gratis, The Motans şi Andra sunt doar câţiva dintre artiştii invitaţi să urce pe scena festivalului.

Reporterii DC News au fost în weekend la eveniment şi v-au pregătit un reportaj în cadrul căruia veţi putea vedea cum s-au distrat cei care au luat parte la festival, care a fost atmosfera la faţa locului precum şi o serie de imagini inedite de la Festivalul Enisala 2025.

Reportajul va fi difuzat duminică, 24 august, de la ora 16.00, pe DC News şi DC News TV. Rămâneţi alături de noi!

