Festivalul de Film Românesc de la Londra împlinește 20 de ani. Ramona Mitrică: „Sunt comunități mari, este un obiectiv important!” - VIDEO

"Ne interesează atât partea de literatură română, cât și cea de cinematografie. Un proiect important, al nostru, este Festivalul de Film Românesc de la Londra, pe care l-am început acum 20 de ani, în 2003, într-un cinematograf de artă din centrul Londrei, chiar lângă Trafalgar Square, se chema The Other Cinema. După ce acest cinematograf de artă nu a mai rezistat, am mutat festivalul la Curzon Soho, care este tot în centru și în rețeaua cinematografelor Curzon și Curzon Mayfair. Un cinematograf foarte important aici, pentru cinema de artă și cinema internațional, care ne găzduiește, iată, de atâția ani și sunt parteneri Festivalului de Film Românesc.

Anul acesta vom avea cea de-a XX-a ediție, din 30 noiembrie până în 4 decembrie. Avem, ca în fiecare an, și sprijin din partea statului român, un sprijin foarte important din partea Departamentului Românilor de Pretutindeni i sprijin din partea sponsorilor privați, Fundația Culturală „Mia Prodan”, domnul George Iacobescu, există o companie privată de construcții din Marea Britanie condusă de un român, firme de avocatură, consuli onorifici foarte generoși care ne susțin și financiar și cu promovare și cu toate aceste parteneriate reușim să facem Festivalul de Film Românesc în centrul Londrei, să prezentăm ultimele producții premiate și distribuite de distribuitorii internaționali.” a povestit Ramona Mitrică.

O campanie de promovare a cinematografiei române în afara Londrei

„Cred că anul acesta o să ne bucurăm și mai mult de firmele românești pentru că este și un an aniversar pentru noi, dar și finanțarea este mai generoasă anul acesta. Putem face mult mai mult. Probabil că de la anul, împreună și cu instituțiile statului român, vom reuși să ieșim mai mult din Londra (am fost cu proiecții și la Liverpool și la Edinburgh) înainte, dar poate și mai mult să începem o campanie de promovare a cinematografiei române în afara Londrei. Acesta este un obiectiv important și pentru că sunt comunități românești mari. Un aspect important este că putem avea sprijin local în organizarea evenimentelor. De exemplu, când am fost la Edinburgh, am avut sprijinul Consulatului Român de la Edinburgh.” a completat traducătoarea.

