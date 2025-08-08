Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București

O femeie a fost înjunghiată pe o stradă din București de un necunoscut.

Agresorul a atacat din senin pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Femeia a fost dusă la spital iar bărbatul a fost reținut, sub acuzația de tentativă de omor.

Primele date din anchetă sugerează că gestul bărbatului este fără motiv. Acesta a atacat-o pe femeie pe Bulevardul Basarabia. Femeia are aproximativ 48 de ani și nu-l cunoaște pe agresor. Ea a suferit o leziune în zona omoplatului.

Reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au precizat, pentru News.ro, că femeia se află la spital, iar atacatorul a fost reţinut. El este recidivist, având antecedente pentru infracţiuni ca tentativa la viol, agresiune sexuală şi tâlhărie. Nu există date care să arate că atacatorul are antecedente psihiatrice, au precizat reprezentanţii Parchetului.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News