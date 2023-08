FCSB va juca pe stadionul Ghencea unde joacă de regulă Steaua București iar Meme Stoica se teme de „terorism”

Managerul general de la FCSB le-a cerut fanilor să se comporte exemplar pe arena din Ghencea, potrivit DigiSport.

“Am ajuns după 9 ani jumate aici. Nimic nu mai are legătură cu ce era când am fost ultima dată. Mă gândesc dacă am găsit în străinătate un asemenea stadion.

Avem o mare provocare: să lăsăm stadionul așa cum l-am găsit. Suporterii trebuie să se comporte civilizat. Nu am venit aici să provocăm sau să facem o regulă din a juca aici. Suporterii de la CSA să ne creadă că vrem să jucăm pe Arenă când e disponibilă.

Am auzit că se încercă să se comite acte de vandalism. Nu mai e vandalism. E terorism. Iar pedepsele sunt extrem de mari. Nimeni nu cred că riscă să petreacă ani în spatele gratiilor.

Nici nu mă gândesc la meci, ci la cum vom arăta când plecăm de aici. Suporterii să înțeleagă că dacă cineva va comite un act de vandalism, noi nu vom mai puteam juca aici. Și ne vom îngrămădi pe un stadion de 7.000 de locuri“, a declarat Mihai Stoica, potrivit sursei citate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News