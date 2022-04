FC Barcelona - Eintracht Frankfurt, goluri fabuloase în Europa League. Xavi: O mare reușită, talent pur al jucătorilor - Video

Gazdele au deschis scorul imediat după pauză, prin tânărul Ansgar Knauff (48), care a prins un şut formidabil cu exteriorul la vinclu. Catalanii au egalat prin Ferran Torres (66), după o fază ce a reamintit de celebra tiki-taka.

Deşi Eintracht a jucat finalul în zece oameni, brazilianul Tuta fiind eliminat în min. 78, scorul a rămas 1-1.

„Este un rival extrem de dificil, fizic, au ieșit ca demonii pe contre și nu am știut cum să oprim acele tranziții. Nu am excelat nici la capitolul circulația mingii. Terenul nu a fost bun, am generat mai puține ocazii decât în mod normal, dar sunt mulțumit de rezultat.

În Europa totul este egal, Eintracht este și va fi complicată. Pe final am generat momente în bandă. Golul este o mare reușită, talent pur al jucătorilor. Pe Camp Nou va fi dificil, dar jucăm în fața fanilor noștri.

Accidentarea lui Pique? Are dureri de ceva timp și astăzi a suferit, să sperăm că nu este ceva foarte serios!”, a declarat Xavi Hernandez, după meci.

Sporting Braga a învins campioana Scoţiei, Glasgow Rangers, cu 1-0, prin golul reuşit de Abel Ruiz (40). Rangers, echipă la care este legitimat internaţionalul român Ianis Hagi (accidentat în prezent), păstrează şanse să întoarcă scorul în retur, deşi lusitanii au avut şi o bară, prin Ricardo Horta.

West Ham United şi Olympique Lyon au încheiat nedecis, 1-1. Ciocănarii au deschis scorul prin Jarrod Bowen (52), deşi juca din finalul primei reprize în inferioritate numerică. În cele din urmă, OL a reuşit egalarea prin Tanguy Ndombele (66), jucător împrumutat de la Tottenham.

Rezultate:

RB Leipzig - Atalanta Bergamo 1-1 Au marcat: Davide Zappacosta (autogol) 58, respectiv Luis Muriel 17. Andre Silva (RB Leipzig) a ratat un penalty în min. 58 (a apărat Juan Musso).

Eintracht Frankfurt - FC Barcelona 1-1 Au marcat: Ansgar Knauff 48, respectiv Ferran Torres 66. Cartonaş roşu: Tuta (Eintracht) 78.

Sporting Braga - Glasgow Rangers 1-0 A marcat: Abel Ruiz 40. West Ham United - Olympique Lyon 1-1 Au marcat: Jarrod Bowen 52, respectiv Tanguy Ndombele 66. Cartonaş roşu: Aaron Cresswell (WHU) 45+3. Partidele din manşa secundă se vor juca pe 14 aprilie.

