Reacție oficială, mesaj pentru utilizatori/ Facebook, WhatsApp și Instagram au PICAT la nivel mondial. ”Nu mai exiști”. Cele mai tari GLUME de pe Twitter

UPDATE: Glumele curg pe Twitter. Iată cum își imaginează utilizatorii Twitter că rezolvă problema Mark Zuckerberg:

UPDATE: Pentru fanii La casa de papel, nu putea lipsi, de pe Twitter, o glumă pe care doar ei o pot înțelege:

Me: WhatsApp, Facebook and Instagram are down.



Professor: That's where Twitter comes in#WhatsApp pic.twitter.com/c8hTnmdOkA October 4, 2021

UPDATE: Facebook a transmis, de asemenea, un mesaj că sunt conștienți că unii utilizatori au probleme în accesarea produselor și aplicației. ”Muncim ca lucrurile să revină la normal cât de repede posibil și ne cerem scuze pentru orice neplăcere creată” a transmis Facebook, de asemenea, pe Twitter.

UPDATE: WhatsApp a transmis, pe Twitter, că sunt conștienți că unii utilizatori se confruntă cu probleme în utilizarea WhatsApp în aceste momente, asigurând că ”lucrăm pentru ca lucrurile să revină cât mai repede la normal și vom transmite un update aici (n.r. pe Twitter) cât mai curând posibil, vă mulțumim pentru răbdare”.

UPDATE: Între timp, publicații din toată lumea publică, în sistem de breaking news, pe Twitter, că au primit raportări că Facebook, WhatsApp și Instagram au picat.

UPDATE: The Jerusalem Post scrie că ”Facebook spune că muncesc pentru remedierea problemei și că speră că se va rezolva curând”.

UPDATE: Actorul Liam Cunningham a scris, pe Twitter: ”Facebook, Instagram și Whatsapp au picat. Nu mai exiști”.

UPDATE: Românii se pare că sunt mai interesați de faptul că WhatsApp nu funcționează, aceasta fiind cea mai populară căutare pe Twitter din țara noastră.

UPDATE: Twitter a devenit și spațiul unde, la acest moment, se fac cele mai tari glume, după ce Facebook, WhatsApp și Instagram au picat în toată lumea:

UPDATE: Majoritatea celor care au observat că nu mai merg cele trei rețele au intrat pe Twitter pentru a verifica. Așa că mesajul de mai jos a devenit realitatea momentului în România și-n lume.

Facebook, WhatsApp și Instagram sunt toate picate în aceste momente.

Se pare că situația este generală și vine la doar câteva zile de la momentul în care Facebook, WhatsApp și Instagram au picat pe anumite dispozitive. downdetector.ro arată că sunt afectați utilizatorii la nivel general, fiind făcute mii de raportări deja în acest sens.

Un episod similar a avut loc în 1 octombrie 2021, când au fost afectate mai puține dispozitive. Se pare însă că, de această dată, problema, raportată ca o eroare de conectare, este una generală.

Rețelele nu au mai cunoscut probleme de conectare atât de dese, dacă ne uităm la istoricul raportărilor. Anul acesta, au mai fost probleme, pe lângă acestea din 1 octombrie și 4 octombrie 2021, în 4 septembrie, în 10 iunie, în 9 aprilie, în 9 și 19 martie și-n 25 februarie.

Lavanguardia.com scrie că ”Whatsapp, Instagram și Facebook suferă o cădere a serviciilor la nivel mondial”, precizând că ”pentru moment, compania nu a înștiințat asupra motivelor incidentului”.

”Utilizatorii Whatsapp, Instagram și Facebook au văzut cum cele trei aplicații au probleme de funcționare la nivel mondial. Pentru moment, compania nu a notificat niciun incident prin intermediul Twitter, unde utilizatorii au atenționat asupra problemelor detectate” notează sursa citată.

Revenim cu amănunte