Explozie violentă la o fabrică din Sebeş. Patru persoane au fost rănite / Update: Planul roşu de intervenţie a fost dezactivat

O explozie puternică urmată de un incendiu a zguduit luni dimineaţă o fabrică de prelucrare a lemnului din municipiul Sebeş, judeţul Alba. Incidentul a mobilizat zeci de pompieri, echipaje medicale şi forţe de intervenţie specializate, iar bilanţul provizoriu indică patru victime, toate conştiente, dar cu răni care necesită îngrijiri de urgenţă.

Update 10:40. Autorităţile au dezactivat Planul roşu de intervenţie în urma incendiului izbucnit, luni dimineaţa, pe platforma industrială Sebeş.

Suprafaţa pe care s-a manifestat incendiul este de aproximativ 3.000 de metri pătraţi, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba.

Potrivit ISU, incendiul a fost localizat şi nu mai există pericolul propagării acestuia.

"Pompierii militari intervin în continuare pentru stingerea tuturor focarelor existente si înlăturarea efectelor negative produse de acesta", a informat instituţia.

La locul producerii incendiului se află şi reprezentanţi ai structurilor MAI - IPJ, IJJ, Gărzii de Mediu, Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Inspectoratului Teritorial de Muncă, precum şi prefectul de Alba, Nicolae Albu, şi primarul municipiului Sebeş, Dorin Nistor.

Update 8:45. Al doilea elicopter SMURD a fost mobilizat pentru preluarea victimelor. Ministerul Sănătății a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri, unul la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București și cel de-al doilea, la Spitalul Județean de Urgență Iași, a transmis Ministerul Sănătății.

Știrea inițială

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, două dintre persoanele afectate au suferit arsuri pe aproximativ 20% din suprafaţa corpului şi au fost transportate de urgenţă la spital, în timp ce alte două victime, care au suferit traumatisme, au primit îngrijiri la faţa locului. „Până în acest moment au fost identificate patru victime conştiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală şi vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la faţa locului. La intervenţie este prezent şi un elicopter SMURD”, a transmis IGSU.

Alarma a fost dată imediat după producerea exploziei, iar Detaşamentul de Pompieri Sebeş a fost primul care a ajuns la faţa locului, pe str. Mihail, a anunţat ISU Alba în primele minute după izbucnirea flăcărilor.

Gravitatea situaţiei a determinat autorităţile să activeze Planul Roşu de Intervenţie, procedură care permite mobilizarea rapidă a resurselor disponibile la nivel judeţean şi regional. În zonă au fost trimise cinci autospeciale de stingere, o autoscară, o ambulanţă SMURD, o autospecială pentru transportul victimelor multiple şi două ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Alba.

În sprijinul forţelor din teren au fost dislocate şi echipaje specializate din judeţele învecinate: un echipaj CBRN de la ISU Sibiu, pregătit să intervină în cazul contaminării chimice sau radioactive, precum şi autospeciala pentru transport roboţi de la ISU Mureş, destinată acţiunilor în zone cu risc ridicat.

Evenimentul s-a produs pe platforma industrială Sebeş, unde funcţionează Kronospasn şi Kronochem. Conform IGSU, incendiul a avut loc la o fabrică de prelucrare a lemnului, respectiv la Kronospan.

