Data actualizării: 19:24 17 Oct 2025 | Data publicării: 19:07 17 Oct 2025

Explozia de la blocul din Rahova ne-a prins iar "nepregătiți". E. Cristian: După atâtea ore, nu știm câți oameni sunt afectați
Autor: Tiberiu Vasile

explozie sector 5; sursa foto ISU Sursă foto: ISU
 

După explozia din Sectorul 5, autoritățile par din nou depășite de situație. Elena Cristian, analist DCBusiness, evidențiază haosul administrativ și lipsa de informații clare despre numărul locuințelor distruse și al familiilor afectate.

Vineri dimineață, o explozie puternică a avut loc într-un bloc situat pe strada Petre Isprirescu, în apropierea Liceului Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Bucureștiului. La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenții cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături, a transmis ISU. Explozia a afectat mai multe apartamente. 

Tragedia de vineri dimineață a readus în atenție lipsa unui plan eficient de intervenție în situații de urgență și că adesea, în situații tragice, autoritățile sunt nepregătite. Consilierul PNL Silviu Feroiu a declarat la România TV că, în ședința de Consiliu General, a fost aprobat un ajutor de urgență în valoare de 2,9 milioane de lei pentru locatarii afectați. Persoanele evacuate vor fi cazate temporar într-un hotel, până la identificarea unei soluții permanente de relocare, iar chiria va fi suportată de Primăria Capitalei. Totuși, nici până acum nu este clar câte familii vor beneficia de sprijinul financiar. Premierul a anunțat că blocul ar putea fi demolat parțial, în funcție de concluziile evaluării tehnice realizate de specialiști, în timp ce echipele de intervenție continuă căutările printre dărâmături, existând în continuare riscul de prăbușire. Analistul DC Business, Elena Cristian, a punctat la România TV lipsa de informații a autorităților care par depășite de situație.

"Mie mi se pare că e un haos. Am fost iar prinși nepregătiți"

“Câte familii afectate, care au rămas fără locuință pentru noaptea ce vine, sunt? Câte persoane sunt? Autoritățile nu știu să ne zică câte locuințe sunt distruse total. Pare că nu știu nimic. Poți să întrebi orice administrator de bloc sau un simplu locuitor câte apartamente sunt pe scară: în dreapta sunt 3, în stânga sunt tot 3 și așa mai departe. 

Adică, asociația de proprietari cunoaște câte persoane sunt trecute la întreținere, cine sunt persoanele, dar și alte detalii. Blocul acesta nu e în pădure. Nu e al nimănui. Blocul acesta e în București. Are contracte la electricitate, la gaz, plătește căldură, pentru că înțeleg că aveau un sistem centralizat, deci există mai multe căi pentru identificare. Trebuie să existe undeva o situație.

Câte apartamente au fost afectate? Câte persoane locuiau în fiecare apartament? Mie mi se pare că e un haos. Am fost iar prinși nepregătiți. Oriunde ne uităm și apare o astfel de catastrofă, de tragedie, imediat după, când nu se mai poate face nimic, apare o conferință de presă, se dau informații, se fac centre unde oamenii sunt ajutați, poate sunt unii vecini care vor să-i ajute, să-i primească, să-i găzduiască etc.

Acum nu știm mare lucru. Nu toți au rude în București. Există și varianta în care poate au rude, dar rudele nici acum nu știu dacă frații, verii au murit sau sunt încă acolo”, a explicat Elena Cristian.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

explozie
explozie bloc rahova
explozie bloc bucuresti
explozie bloc
explozie Bucuresti
explozie rahova
elena cristian
