Data publicării: 09:18 23 Sep 2025

Experții critică afirmațiile lui Trump despre paracetamol și autism

Autor: Iulia Horovei
donald-trump-2_84087000 Sursa foto: Agerpres
 

Specialiștii îl contrazic pe Donald Trump, care le-a recomandat femeilor însărcinate să evite paracetamolul, susținând că acesta ar crește riscul de autism.

Președintele american Donald Trump a sfătuit insistent luni femeile însărcinate să nu ia paracetamol (Tylenol în SUA), spunând că acesta este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism”, comentarii condamnate de specialiștii în această tulburare complexă cu un spectru foarte larg, notează AFP.

„Nu luați”, „nu-i dați copilului”, a declarat republicanul într-o conferință de presă la Casa Albă dedicată autismului, una dintre principalele sale preocupări.

„Se zice că în alte țări, cum ar fi Cuba, nu există Tylenol, deoarece nu își permit să îl cumpere. Ei bine, aproape că nu există cazuri de autism (acolo)”, a subliniat președintele.

Acest ingredient activ este prezent în analgezice foarte utilizate, precum Doliprane, Dalfagan și Tylenol (în Statele Unite și Canada), și este recomandat femeilor însărcinate pentru dureri sau febră, în contextul în care alte medicamente precum aspirina sau ibuprofenul sunt contraindicate, în special în ultima parte a sarcinii.

Trump, criticat de experți

A stabili în mod public o legătură între acest medicament și autism ar fi „extrem de iresponsabil și potențial periculos”, au avertizat la începutul lunii septembrie zeci de oameni de știință americani specializați în autism, după ce cotidianul The Wall Street Journal a evocat această ipoteză.

„Știința este mult mai nuanțată și incertă”, au insistat ei, avertizând că un astfel de anunț ar semăna „confuzie și teamă”.

Chestiunea existenței unei legături între paracetamol și apariția unor tulburări de dezvoltare neurologică la copii „nu este deloc nouă”, subliniază David Mandell, profesor de psihiatrie la Universitatea din Pennsylvania.

Controverse medicale

În ultimii ani, au fost efectuate numeroase studii, cu rezultate divergente.

Un studiu amplu realizat pe mai mult de 2 milioane de copii și publicat în 2024 în prestigioasa revistă medicală The Journal of the American Medical Association (JAMA) a exclus acest risc. Însă, în vara acestui an, o analiză a studiilor precedente a ajuns la o concluzie opusă, autorii acesteia avertizând totuși că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma această posibilă implicație.

Una dintre dificultățile întâmpinate de cercetători provine din faptul că este dificil să se distingă efectele administrării acestui medicament de motivele pentru care el este administrat, a explicat David Mandell.

„Se știe că febra (...) poate crește riscul de întârziere mintală și tulburări ale dezvoltării neurologice. Prin urmare, trebuie să fim foarte prudenți atunci când încercăm să determinăm care dintre acești doi factori este responsabil pentru creșterea riscului de autism”, a avertizat el.

Tratament pentru autism

Administrația Trump a mai anunțat aprobarea acidului folinic ca tratament potențial pentru diverse forme de autism, o cale promițătoare despre care experții afirmă că necesită cercetări suplimentare.

Autismul este o tulburare complexă cu un spectru foarte larg, a cărei origine face de multă vreme obiectul cercetărilor medicale.

Deși genetica joacă un rol important, au fost evidențiați și mai mulți factori care țin de mediul în care trăiesc persoanele diagnosticate, precum neuroinflamația și administrarea anumitor medicamente, cum ar fi antiepilepticul Depakine, în timpul sarcinii.

În primăvara acestui an, secretarul american pentru sănătate, Robert Kennedy Jr., a promis să identifice „până în luna septembrie” cauzele autismului, un angajament care i-a îngrijorat profund pe experții din medicină, având în vedere complexitatea subiectului și declarațiile publice ale acestui ministru american, un sceptic în privința vaccinurilor, care a distribuit în trecut dezinformări pe această temă.

Deși cazurile de autism au crescut în ultimele decenii în Statele Unite, mulți oameni de știință resping existența unei epidemii, subliniind îmbunătățirile în stabilirea diagnosticului.

Luni, președintele însuși a pus sub semnul întrebării beneficiile și siguranța vaccinurilor, sugerând că persoanele care nu iau medicamente sau nu se vaccinează nu au autism.

„Hepatita B se transmite pe cale sexuală. Nu există niciun motiv pentru a vaccina un bebeluș împotriva hepatitei B. Așa că aș spune să așteptăm până când bebelușul împlinește 12 ani”, a asigurat el. Cu toate acestea, hepatita B poate fi transmisă de la mamă la copil în timpul sarcinii sau al nașterii, mai scrie AFP și preluat de Agerpres.

Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
paracetamol
autism
x close