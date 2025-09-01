Exercițiul care te scapă de grăsimea de pe brațe. Ce trebuie să faci

Dacă îți dorești brațe ferme și tonifiate, dar și o stare generală de bine, yoga poate fi soluția ideală. Aceasta nu doar că ajută la întărirea mușchilor brațelor, pieptului și spatelui, dar contribuie și la flexibilitate, echilibru și relaxare. Fiecare postură are efecte diferite, de la stimularea energiei și îmbunătățirea respirației, până la susținerea digestiei și întărirea sistemului imunitar.

Postura mesei, sau Purvottanasana, este excelentă pentru tonifierea brațelor și întărirea pieptului, umerilor, spatelui și a mușchilor abdominali. Executată corect, cu picioarele întinse, mâinile plasate puțin în spatele șoldurilor și șoldurile ridicate, timp de 30-60 de secunde, aceasta menține corpul activ și aliniat și stimulează fluxul de energie. Nu este recomandată în caz de leziuni la umeri, încheieturi sau spate, iar disconfortul cervical se ameliorează prin apropierea bărbiei de piept, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @koldunov

De ce să practici yoga: Beneficii pentru corp și minte

Yoga nu este doar o formă de exercițiu fizic, ci o adevărată artă a echilibrului între corp, minte și suflet. Practicată de mii de ani, yoga a câștigat popularitate în întreaga lume datorită efectelor sale multiple asupra sănătății și stării de bine.



Unul dintre cele mai evidente beneficii este creșterea flexibilității. Mișcările lente și controlate, împreună cu întinderile specifice, ajută la relaxarea mușchilor și la reducerea tensiunii acumulate în corp. În timp, acest lucru contribuie și la corectarea posturii, ceea ce reduce durerile de spate și disconfortul muscular.



Yoga include tehnici de respirație și meditație care ajută la calmarea minții. Prin concentrarea asupra respirației și a momentului prezent, persoana care practică yoga poate diminua nivelul de cortizol - hormonul stresului - și poate experimenta o stare de relaxare profundă. Nu doar că ajută la reducerea anxietății, dar contribuie și la un somn mai odihnitor.



Deși yoga poate părea o formă blândă de exercițiu, multe poziții solicită mușchii într-un mod echilibrat și lucrează întregul corp. Practicarea constantă ajută la dezvoltarea forței, a rezistenței și a tonusului muscular, fără a suprasolicita articulațiile, ceea ce o face potrivită pentru toate vârstele.



Yoga nu se limitează doar la aspectul fizic deoarece meditația și exercițiile de respirație cultivă atenția și claritatea mentală. Practicanții observă adesea o mai mare capacitate de concentrare, luarea deciziilor mai eficiente și o reducere a gândurilor negative repetitive.



Studiile arată că yoga poate reduce tensiunea arterială, îmbunătăți circulația sângelui și sprijini funcționarea optimă a sistemului imunitar. În plus, prin conștientizarea corpului și a obiceiurilor proprii, practicanții adoptă deseori un stil de viață mai sănătos și mai echilibrat.

