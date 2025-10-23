Exercițiu NATO: Inginerii români, americani și portughezi s-au unit la Lajes Field pentru o misiune de suflet

Exercițiul multinațional de la baza Lajes Field a adus împreună specialiști din Statele Unite, Portugalia și România, care au colaborat la o amplă operațiune de demolare. Scopul antrenamentului a fost consolidarea interoperabilității NATO, dezvoltarea competențelor tehnice și întărirea relațiilor dintre cele trei națiuni.

Timp de mai multe zile, echipele au lucrat cot la cot pentru a demola fostul Centru de operațiuni pentru vehicule și pentru a finaliza lucrările la Centrul de dezvoltare pentru copii și la adăpostul militar, proiecte începute în cadrul ediției anterioare a exercițiului.

Forțele Aeriene Portugheze au pus la dispoziție clădirile, Forțele Aeriene Române au contribuit cu personal suplimentar, iar americanii au furnizat utilaje grele, resurse logistice și expertiză tehnică.

„Echipa noastră nu are întotdeauna ocazia să demoleze o clădire. Inginerii civili trebuie să fie instruiți pentru a închide instalațiile și infrastructura prin demolare. Singura modalitate de a se instrui cu privire la întreaga gamă de operațiuni este să le efectueze efectiv, iar acest exercițiu ne-a oferit această șansă”, a declarat MSgt David McCoy, superintendent al zborului de operațiuni din Escadrila 765 de baze aeriene, conform Dvidshub.

Lajes Field - un teren ideal pentru antrenamente reale

Baza Lajes Field a jucat un rol crucial în realizarea exercițiului. Datorită numeroaselor clădiri vacante rămase în urma reducerilor de forțe, locația a oferit spații reale pentru demolare, contribuind totodată la reducerea costurilor de întreținere și a riscurilor de mediu.

Căpitanul Ivo Duarte, inginer de aerodrom în Forțele Aeriene Portugheze, a explicat: „Aceasta reprezintă o oportunitate valoroasă pentru creșterea tehnică și operațională. Întărește încrederea instituțională și individuală, promovează schimbul de experiență și ajută la dezvoltarea de noi competențe”.

Duarte a adăugat că exercițiul i-a scos pe participanți din zona de confort, forțându-i să se adapteze la metode și stiluri de lucru diferite: „Antrenamentul cu forțele aliate ne permite să înțelegem diferite culturi militare și metode de lucru, ceea ce este esențial pentru interoperabilitatea în cadrul NATO. Promovează spiritul de echipă și consolidează coeziunea operațională”.

Spiritul de echipă, mai puternic decât diferențele

Pentru militarii români, participarea la exercițiu a însemnat mai mult decât o misiune tehnică, a fost o lecție despre cooperare și încredere.

„Pentru echipa noastră, participarea la acest exercițiu nu este doar o parte din munca noastră, ci și o mare oportunitate de a lucra mai bine cu prietenii noștri din alte țări. Putem învăța din modul în care ei fac lucrurile și ne putem testa în situații reale”, a declarat lt. col. Nohai Bogdan, ofițer specialist inginer din Forțele Aeriene Române, conform aceleiași surse.

Bogdan a povestit un moment cheie al exercițiului: „În timpul unei părți a demolării, am avut o problemă cu echipamentul. Inginerii români, americani și portughezi au venit cu toții împreună, și-au împărtășit ideile și au găsit rapid o soluție. În acel moment, am știut că nu contează că uniformele noastre sunt diferite, misiunea și spiritul nostru sunt aceleași”.

Românii, care au participat și la ediția anterioară a exercițiului, au spus că s-au întors pentru a consolida relațiile deja create. „Anul trecut a fost o experiență foarte bună pentru noi. Am legat prietenii puternice, am învățat multe și ne-am simțit mândri de ceea ce am făcut împreună”, a adăugat Bogdan.

Demolarea - o lecție despre comunicare și adaptabilitate

Exercițiul a demonstrat că demolarea unei clădiri nu este doar o operațiune tehnică, ci și un test al coordonării și al comunicării.

„Am învățat mai multe despre regulile internaționale de inginerie, am devenit mai buni în a lucra împreună și ne-am îmbunătățit abilitățile de demolare. Dar cea mai importantă lecție a fost că încrederea și discuțiile deschise ne pot ajuta să lucrăm bine împreună, chiar dacă vorbim limbi diferite sau avem culturi diferite”, a spus lt. col. Bogdan.

De asemenea, participarea portughezilor a fost o ocazie de creștere profesională. „Acest exercițiu a oferit pregătire practică pentru scenarii reale, în special în sarcini precum demolarea structurilor. Aviatorii noștri se simt acum mai încrezători și capabili să efectueze singuri aceste operațiuni”, a explicat Duarte.

O alianță mai puternică prin cooperare

Dincolo de dinamica tehnică a demolării, exercițiul de la Lajes Field a devenit o dovadă a unității și a forței alianței NATO.

„Acest exercițiu a fost mai mult decât o simplă practică. A arătat că atunci când lucrăm împreună cu respect și cu același obiectiv, putem face lucruri mărețe. România, SUA și Portugalia termină această misiune mai puternice și mai conectate”, a spus Bogdan în încheiere.

Prin combinarea instruirii practice rare cu o cooperare autentică, exercițiul de la Lajes Field a demonstrat că ingineria militară poate fi un teren solid pentru prietenie, încredere și unitate între națiuni.