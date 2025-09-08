Data actualizării: | Data publicării:

Eveniment caritabil organizat de Cristina Herea. Zeci de copii nevoiași beneficiază de ghiozdane și rechizite la începerea școlii

Autor: DCNews Team | Categorie: Stiri

Saptamana aceasta sediul Artmark a găzduit un eveniment caritabil - EDU.BOX - organizat de Asociatia Daruire Apreciere Responsabilitate (DAR), fondata de jurnalista Cristina Herea, în parteneriat cu US Institute of Diplomacy and Humain Rights, condus de dr. Isabelle Vladoiu.

In cadrul evenimentului, jurnalista Cristina Herea a donat 250 de cărți "Romania Necunoscuta" spre vanzare, toți banii au fost folosiți pentru cumparare de ghiozdane și rechizite pentru copii.

2. -imagine fara descriere- (9f5824b4-9d6f-421d-a690-60f98e528b26_68629100.jpg)

"Am fondat aceasta asociație cu toată convingerea ca viitorul unui copil depinde de fapta mamei sale. Astfel, suntem alături de mamele abuzate, care pleacă în centre sociale alături de copiii minori. Încercăm să le oferim cele necesare pentru a nu abandona școala. Le sunt recunoscătoare tuturor celor care cred în aceste demers și au venit alături de mine. Mulțumesc Claudia Tapardel, fondatoarea Women în Transport and Tourism Association, domnului Michele Nusco - Nusco Imobiliare , Animawings, Larisa Vlascianu- Rotary Unity Pitești, Mirela Chirila și bunei mele prietene Tova Ben Cherbis, fondatoarea Lauder Reut", a declarat Cristina Herea - fondatoarea Asociației DAR.

3. -imagine fara descriere- (67aea3c2-87ce-44bf-9d17-888e38372e85_22137600.jpg)

La eveniment au fost prezenti și candidatul la Primăria Capitalei, Dan Cristian Popescu, senatoarea Doina Melinte și Andrei Tinu.

In România, educația a devenit un lux, nu un drept garantat de constitutie. Astfel, în urma acestui demers peste 150 de copii au primit ghiozdane complet utilate și au fost îmbrăcați pentru școală.

"Venim alături de acești copii din medii neprivilegiate nu doar cu un suport material dar și cu speranța că cineva crede în ei. Astfel, suntem  bucuroși ca peste 100 de copii au pasit în noul an mai încrezători în ziua de mâine", a declarat Isabelle Vladoiu, fondatoarea Usidhr. 

Primele 100 de ghiozdane au ajuns deja la primii copii din județul Teleorman. 

4. -imagine fara descriere- (b2a0591f-ebdd-4799-94f6-b6d0a5cac16b_45148900.jpg)

"Am mers alături de fiica mea de 4 ani la această acțiune umanitara. Nu cred ca trebuie sa existe bariere sociale între copii, și mai cred ca fiecare dintre noi trebuie sa lupte spre ajutorarea acestor copii sa se integreze în mediile educative și sociale", a declarat jurnalista.

