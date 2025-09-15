Eurovision în fierbere: Participarea Israelului stârnește amenințări de boicot din partea mai multor țări europene

Israelul își menține prezența la Eurovision 2026, chiar dacă mai multe țări europene amenință cu boicotul, generând tensiuni în rândul participanților și al organizatorilor.

Israelul a confirmat luni, prin vocea radiodifuzorului public Kan, că nu intenționează să renunțe la competiția Eurovision 2026, deși mai multe țări au amenințat că nu vor lua parte la eveniment. Informația a fost transmisă de agenția DPA și preluată de Agerpres.

„Nu există niciun motiv pentru care Israelul să nu continue să fie o parte importantă a acestui eveniment cultural, care nu poate deveni politic”, a declarat Golan Yochpaz, directorul general al postului Kan, citat de presa israeliană.

Aceasta este prima reacție oficială din partea Israelului după ce unele state au avertizat că vor părăsi concursul dacă Tel Aviv va rămâne în competiție.

Țări care se retrag din concursul Eurovision

Printre televiziunile care au transmis intenții de boicot se numără cele din Irlanda și Țările de Jos. Acestea au precizat însă că își vor menține participarea dacă Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), organizatoarea evenimentului, va decide să excludă Israelul. Slovenia a lăsat să se înțeleagă că ar putea lua aceeași decizie, condiționându-și participarea de prezența israeliană.

În Belgia, situația este încă deschisă. Cele două posturi publice care difuzează Eurovisionul au poziții diferite. RTBF, responsabil cu alegerea reprezentantului, a transmis agenției DPA că pregătirile continuă normal, dar hotărârea finală va fi luată în luna decembrie, după reuniunea generală a EBU.

În schimb, postul public flamand VRT a adoptat o poziție mult mai dură: „VRT împărtăşeşte şi susţine poziţia ţărilor care se retrag din concursul Eurovision”. Reprezentanții VRT au mai subliniat că așteaptă un răspuns clar din partea organizatorilor și, în lipsa acestuia, își rezervă dreptul de a renunța la transmiterea concursului pe viitor.

Critici privind participarea Israelului au venit și din alte state europene, între care Spania și Belgia, ceea ce sugerează că presiunea asupra organizatorilor ar putea crește până la decizia finală a EBU, conform Agerpres.

