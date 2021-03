"Cursul de schimb este expresia situaţiei economice, cu toate dimensiunile ei, şi al echilibrului existent în economie. Aceasta este cifra, aceasta este realitatea economiei care trece printr-o perioadă complicată, pe plan intern. Pe plan extern, au loc reaşezări importante pe pieţele mari. Am văzut programe de sprijin care fac atractive monedele puternice şi, în consecinţă, aceste lucruri se resimt asupra monedelelor mai slabe. Ţinând cont că am început anul cu 4,86 - acum este un 4,88 - este o situaţie de relativă stabilitate, dar sub o presiune constantă care variază în funcție de condiţiile externe şi interne", a spus Daniel Suciu.

"O presiune de doi bani"

"Faţă de începutul anului, nu cred că este o presiune suplimentară. Cei doi bani în plus sunt o presiune de doi bani şi nu intru în derizoriu cu această discuţie. Trebuie să înţelegem! Cursul este variabil. Nu poate fi fix, decât cu costuri enorme pentru societate, economie şi ţară. Variaţia este naturală şi depinde de ceea ce se întâmplă în ţară. Banca Naţională poate face ca aceste variaţii să nu fie bruşte, să nu dea peste cap economia şi echilibrele. Vă garantăm că suntem cu arma la picior, foarte implicaţi în ceea ce se întâmplă. În niciun caz, nu putem transforma o scădere într-o creştere", a mai spus Suciu, la Antena 3.

