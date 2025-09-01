Escrocherie pe Booking: au plătit vila de vis, dar au găsit o casă de vânzare

O familie din Vercelli a plătit pentru o vilă în Tunis, convinsă că rezervarea lor pe Booking este reală. La sosire, au descoperit că anunțul era fals și că proprietatea era de vânzare, nu de închiriat. Incidentul scoate în evidență pericolele escrocheriilor online chiar și pe site-uri cunoscute.

Familia din Vercelli a găsit o vilă atractivă de închiriat în Tunis și, după ce a răsfoit fotografiile și recenziile de pe Booking, a efectuat plata. La sosire, nu a existat nicio rezervare pe numele lor. Proprietarii vilei au explicat că imobilul era scos la vânzare și nu disponibil pentru închiriere pe termen scurt.

Tehnica folosită de escroci constă în postarea de anunțuri fictive pe platforme precum Booking și Trivago. Aceștia utilizează fotografii reale și recenzii false pentru a convinge victimele să plătească în avans. Ulterior, clienții descoperă că facilitățile sunt inexistente, locuite sau de vânzare, conform Fanpage.

Fotografii și recenzii folosite pentru a induce în eroare

În cazul familiei din Vercelli, presupunerea este că escrocul a folosit imagini ale proprietății de vânzare pentru a crea un anunț fals pe Booking. Această metodă face ca utilizatorii să creadă că vila este disponibilă pentru închiriere pe termen scurt, iar plata să fie efectuată în avans.

Familia a fost nevoită să găsească o cazare alternativă și să suporte costuri suplimentare. La întoarcerea în Italia, a raportat incidentul la poliția poștală pentru a solicita rambursarea banilor.

Sfaturi de la poliția din Vercelli

Comisariatul recomandă verificarea atentă a anunțurilor și a fotografiilor, mai ales pentru unitățile private. Este indicat contactul direct cu proprietarii sau administratorii și evitarea ofertelor excesiv de avantajoase.

„Aceste verificări simple pot preveni escrocheriile cu hoteluri false, care provoacă prejudicii economice și dificultăți pentru cei aflați în străinătate”, explică poliția.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News