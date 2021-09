Enes Sali, cel mai tânăr marcator din istoria Ligii 1. S-a bătut un record vechi de 44 ani

La doar 15 ani, 6 luni și 21 de zile, Enes Sali a devenit cel mai tânăr marcator din istoria primului eșalon fotbalistic din România.

Precedentul deținător al unui astfel de record era Ion Geolgău, care puncta la 16 ani și 24 de zile într-un Universitatea Craiova - Progresul 5-0, disputat în urmă cu 44 de ani, pe 16 martie 1977.

Podiumul este completat de Nicolae Dobrin, care marca în Dinamo Pitești - UTA 3-0, pe 10 noiembrie 1963, la 16 ani, 2 luni și 16 zile.

Enes Sali, mijlocaș ofensiv, a venit la Academia lui Gheorghe Hagi în 2018, după un an petrecut la FC Barcelona, club care-l adusese din Canada, de la Woodbridge Striker. Enes Sali este născut în Canada, la Toronto, pe 23 februarie 2006, dar are și cetățenie română, scrie Digisport.ro.

”Sincer, nu am cuvinte. Mă simt extraordinar, e o dovadă la ce am muncit până acum. Sper să îmi ajut echipa cât mai mult și să dau cât mai multe goluri. Îmi place să driblez, am lucrat asta de mic. Este o onoare să intru în teren pentru Mister. Atmosfera a fost foarte frumoasă. Intru să dau cât mai mult din mine.

Țelul meu este să câștigăm cât mai multe meciuri și să îmi ajut echipa. Se poate să luăm titlul, normal, trebuie să avem încredere. Se poate orice”, a declarat Enes Sali.

Celelalte rezultate din Liga 1

Vineri 10 septembrie

CS Mioveni - AFC Chindia Târgovişte 0-1 (0-1), Stadion Orăşenesc - Mioveni A marcat: Doru Popadiuc (6). Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ciprian Florin Danşa (Satu Mare), Cosmin Vatamanu (Bucureşti); arbitru de rezervă: Ionuţ Coza (Cernica) Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF

FC UTA Arad - FC Rapid Bucureşti 2-2 (0-2), Arena Francisc Neuman - Arad Au marcat: Ioan Hora (83 - penalty), Liviu Antal (85), respectiv Alexandru Albu (16, 21). Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: Vladimir Urzică (Piatra Neamţ), Daniel Mitruţi (Craiova); arbitru de rezervă: Marius Omuţ (Satu Mare) Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF

Sâmbătă 11 septembrie

FC Argeş - FC U Craiova 1-0 (1-0), Stadion Nicolae Dobrin - Piteşti A marcat: Alexandru Işfan (45+1). Arbitru: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti); arbitru de rezervă: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti) Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) - CCA, Paul Cazan (Bucureşti) - LPF

AFC Botoşani - FC CFR 1907 Cluj 1-0 (0-0), Stadion Municipal - Botoşani A marcat: Herve Kage (71). Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); arbitru de rezervă: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Observatori: Costin Ioan Toma (Piatra Neamţ) - CCA, Adrian Pitu (Constanţa) - LPF

Duminică 12 septembrie

CS Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari 1-2 (0-0), Stadion Gaz Metan - Mediaş Au marcat: Yuri Matias (73), respectiv Vadim Raţă (58), Cristian Costin (81). Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu (Bucureşti), Alexandru Filip (Constanţa); arbitru de rezervă: Marius Chiţu (Târgovişte) Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) - CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF

FCSB - FC Dinamo Bucureşti 6-0 (4-0) Au marcat: Claudiu Keşeru (26), Octavian Popescu (43), Paulo Vinicius (45+2), Andrei Cordea (45+7 - penalty), Valentin Gheorghe (54), Ricardo Grigore (67, autogol). Cartonaş roşu: Steliano Filip (Dinamo, 37). Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); arbitru de rezervă: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova) Observatori: Cornel Sorescu (Piteşti) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF

Luni 13 septembrie

FC Farul Constanţa - FC Academica Clinceni 5-0 (2-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu Au marcat: Jefte Betancor (6, 45, 56), Adrian Petre (82), Enes Sali (85). Arbitru: Cătălin Popa (Piteşti); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); arbitru de rezervă: Iulian Dima (Bucureşti) Observatori: Marian Dorobanţu (Buzău) - CCA, Ion Ion (Bucureşti) - LPF

Universitatea Craiova - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-1 (1-1), Stadion Ion Oblemenco - Craiova Au marcat: Gustavo Vagenin (32), respectiv Boubacar Fofana (17). Gustavo Vagenin a ratat un penalty în min. 79 (a apărat Roland Niczuly). Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Bogdan Gheorghe (Bucureşti), Ferencz Tunyogi (Zalău); arbitru de rezervă: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca) Observatori: Andrei Ioniţă (Bucureşti) - CCA, Ion Craiu (Bucureşti) - LPF