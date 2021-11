eMAG BLACK FRIDAY 2021 CATALOG. Primele oferte de pe eMAG din 12 noiembrie

eMAG se pregăteşte de BLACK FRIDAY 2021 şi a început deja să-şi atragă potenţialii clienţi publicând o listă cu mai multe produse care vor avea preţuri speciale.

A fost publicată, pe site-ul eMAG prima pagină a catalogului de Black Friday 2021, cu un prim set de reduceri interesante. Iată care sunt primele produse cu preţ redus anunţate de către cei de la eMAG:

Bormașină Bosch Professional 12 V, 2 acumulatori 2 Ah, încărcător, valiză profesională: 299,99 Lei

Bere Corona Extra, 24 sticle, 355 ml: 89,99 Lei

Scaun de birou ergonomic Kring New Fit, mesh + PU, Negru: 189,99 Lei

Detergent capsule Ariel All in One PODS Mountain Spring, 2x54 buc, 108 spălări: 74,99 Lei

Apă de Toaletă Hugo Boss Bottled Night, Bărbați, 100ml: 99,99 Lei

Apă de Parfum Hugo Boss Femme, Femei, 75ml: 99,99 Lei

Geacă Esprit pentru bărbați, negru: 299,99 Lei.

Peste jumătate dintre români intenţionează să cumpere cel puţin un produs de Black Friday (studiu)

Peste 50% dintre românii cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani intenţionează să cumpere de Black Friday cel puţin un produs, intenţia de cumpărare fiind mai ridicată la segmentul de vârstă 18-34 de ani, potrivit unui studiu telefonic realizat în perioada 22-28 octombrie de Kantar România şi publicat marţi.



Dintre aceşti potenţiali cumpărători, 64,6% intenţionează să cumpere de la magazinele online, se menţionează în comunicatul Kantar România.



În ceea ce priveşte bugetul pe care intenţionează să îl cheltuiască de Black Friday, peste o treime dintre respondenţi au planificat până în 1.000 de lei, 40,7% dintre aceştia intenţionează să aloce un buget cuprins între 1.000 şi 3.000 de lei, iar 15,8% dintre respondenţi au declarat că vor cheltui peste 3.000 de lei de Black Friday.



Conform sursei, media bugetului alocat de respondenţi pentru cumpărăturile de Black Friday este de peste 2.200 de lei.



Categoriile de achiziţii cele mai căutate de respondenţi pentru Black Friday sunt: electrocasnice mici, haine, televizoare, telefoane mobile, frigidere, încălţăminte, maşini de spălat, home & deco, laptopuri, cosmetice şi aragazuri.



Totodată, nouă din zece respondenţi au răspuns că au auzit de evenimentul Black Friday, notează Kantar România.



Studiul a fost realizat pe un eşantion reprezentativ naţional de 2006 respondenţi, cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani.



Kantar Romania este o societate comercială de cercetare de piaţă care oferă şi servicii de consultanţă de brand şi comunicare, parte a companiei internaţionale Kantar, prezentă în mai mult de 90 de ţări. Combinând expertiza specialiştilor şi cunoaşterea bazată pe resurse de date şi norme cu cele mai inovative platforme tehnologice şi de analize de date, Kantar îşi ajută clienţii să înţeleagă oamenii şi le oferă strategii de creştere economică, se menţionează în comunicat, transmite Agerpres.