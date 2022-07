EMA autorizează un vaccin contra variolei maimuţei

Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) din cadrul EMA a recomandat extinderea indicaţiei vaccinului antivariolic Imvanex pentru a include protecţia adulţilor împotriva variolei maimuţei, a precizat autoritatea sanitară europeană într-un comunicat.

Vaccinul Imvanex, produs de compania daneză Bavarian Nordic, este autorizat în Uniunea Europeană din 2013 pentru prevenirea variolei. A fost aprobat pentru a fi utilizat împotriva variolei maimuţei având în vedere similitudinea dintre acest virus şi virusul variolei.

Directorul general al OMS s-a declarat joi îngrijorat de creşterea numărului de cazuri de variola maimuţei în deschiderea reuniunii Comitetului de urgenţă, solicitând sfatul experţilor. El poartă responsabilitatea de a declara o eventuală urgenţă de sănătate publică de importanţă internaţională, cel mai ridicat grad de alertă al agenţiei sanitare, pe baza recomandărilor Comitetului.

Situaţia s-a agravat în ultimele săptămâni, iar numărul cazurilor a ajuns în prezent la peste 15.300, recenzate în 71 de ţări, potrivit celor mai recente statistici ale autorităţilor sanitare din Statele Unite (CDC).

În urma unei prime întruniri, desfăşurată pe 23 iunie, majoritatea experţilor i-a recomandat lui Tedros Adhanom Ghebreyesus să nu declare stare de urgenţă sanitară publică de amploare internaţională. Depistată pentru prima dată la om în 1970, variola maimuţei este mai puţin periculoasă şi contagioasă decât verişoara sa variola umană, eradicată în 1980. Variola maimuţei debutează cu febră puternică şi se manifestă prin erupţii cutanate, urmate de formarea unor cruste. De cele mai multe ori este benignă şi se vindecă spontan după două sau trei săptămâni, scrie Agerpres.

Comisia Europeană va achiziţiona doze suplimentare de vaccin contra variolei maimuţei

Comisia Europeană a anunţat achiziţionarea a 54.530 de doze suplimentare de vaccin contra variolei maimuţei.

Dozele suplimentare de vaccin contra variolei maimuţei sunt achiziționate în cadrul contractului cu laboratorul danez Bavarian Nordic, pe fondul îngrijorărilor legate de creşterea numărului de cazuri cu aproape 50% în Uniunea Europeană într-o săptămână, informează AFP.



Numărul dozelor cumpărate în numele ţărilor europene a ajuns acum la 163.620, a precizat executivul european într-un comunicat.



Comisarul european pentru Sănătate, Stella Kyriakides, a declarat că este îngrijorată de numărul în creştere al cazurilor de variola maimuţei în Uniunea Europeană. Avem acum peste 7.000 de cazuri în Uniunea Europeană, echivalentul unei creşteri de aproape 50% faţă de săptămâna trecută, potrivit acesteia.



Europa este regiunea cu cele mai multe cazuri de variola maimuţei la nivel global, potrivit Agerpes.



Potrivit datelor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), pe 14 iulie, 7.128 de cazuri confirmate au fost recenzate în Uniunea Europeană, cele mai multe în Spania (2.477), Germania (1.790) şi Franţa (912).



Am reacţionat prompt şi am oferit un răspuns rapid prin intermediul noii Autorităţi UE pentru pregătire şi răspuns în caz de urgenţă sanitară (HERA) şi am livrat deja circa 25.000 de doze către şase state membre, a amintit comisarul european.



Spania a primit 5.300 de doze de vaccin, la fel şi Germania şi Italia, Belgia - 3.040, Suedia - 2.700, la fel şi Portugalia, iar Irlanda, 1.400.



Comisia precizează că livrările vor continua în lunile care urmează în statele membre UE, precum şi în Norvegia şi în Islanda. Comitetul de urgenţă al OMS urmează să se reunească joi pentru a stabili mijloacele de a aduce sub control focarul de cazuri.

Variola maimuţei se vindecă după două sau trei săptămâni





Considerată o verişoară îndepărtată şi mai puţin periculoasă a variolei umane, variola maimuţei se vindecă de obicei de la sine după două sau trei săptămâni.



Este caracterizată prin erupţii cutanate - în zona organelor genitale sau în cavitatea bucală -, care pot fi însoţite de episoade febrile, dureri în gât sau dureri la nivelul ganglionilor limfatici.



Virusul poate fi transmis prin contact direct cu leziunile cutanate sau mucoase ale unui bolnav, precum şi prin picături de salivă. Raporturile sexuale (...) reunesc aceste condiţii de contaminare, iar a avea mai mulţi parteneri creşte riscul expunerii la virus, aminteşte Santé Publique France.



Dacă în marea majoritatea a cazurilor europene şi americane, bolnavii sunt bărbaţi care au întreţinut relaţii sexuale cu bărbaţi, aceştia nu sunt singurii vizaţi, fiind detectate de asemenea cazuri la copii şi la persoane imunodeprimate.

