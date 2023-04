Elon Musk va deschide primul fast-food Tesla Diner. Combină anii `50 cu viitorul

Este oficial: Tesla va deschide un restaurant fast-food cu tematica anilor 50. Proiectul se numește Tesla Diner și va fi localizat la Hollywood, California. Elon Musk, după ce va obține toate avizele necesare, va fi gata să demareze lucrările de construcție a acestei structuri care va combina divertismentul și reîncărcarea vehiculelor electrice, potrivit Electrek.

Tesla Diner, care va fi construit în Santa Monica, nu va fi doar un punct de reîncărcare pentru mașinile electrice, ci va oferi o experiență completă: două cinematografe, un restaurant și 32 de stații Supercharger pentru mașinile Tesla.

Compania lui Musk nu a lansat încă imagini oficiale, dar a anunțat că stilul locației va fi un mix între viitor și anii 1950.

Tesla Diner, Drive-in theater and Supercharger station final renderings. 20 Easter eggs to be found - if you know Elon's world. To see hi-res images, after clicking an image, right click in bigger image, open in new tab(pc). pic4 is cheat sheet.#Tesla #SpaceX #boring #ElonMusk pic.twitter.com/7QsN7faJQ9