Elon Musk cere din nou retragerea SUA din NATO și încetarea plății pentru apărarea Europei

Elon Musk a stârnit din nou controverse printr-o postare pe X, unde a redistribuit mesajul unui utilizator care susţinea că Statele Unite ar trebui să părăsească NATO "acum". Miliardarul a comentat simplu: "Chiar ar trebui", alimentând astfel dezbaterile despre viitorul alianţei nord-atlantice, care urmează să marcheze 76 de ani de la încfiinţare în aprilie.

Aceasta nu este prima declarație de acest fel făcută de Musk. La începutul lunii martie, el a susţinut, tot pe X, ideea unui comentator conservator care propunea retragerea SUA nu doar din NATO, ci şi din ONU, o poziție care a atras atenția publicațiilor internaționale, inclusiv Bloomberg.

"Dacă nu plătesc, nu am de gând să-i apăr. Nu, nu-i voi apăra"

Declarațiile lui Musk vin într-un moment sensibil, în care președintele Donald Trump analizează posibile schimbări în angajamentul american față de NATO. Conform presei internaționale, Trump a discutat cu echipa sa despre modul în care Statele Unite ar putea favoriza statele care alocă un anumit procent din PIB pentru apărare, o temă asupra căreia a insistat şi în trecut. Recent, el a reiterat că nu va proteja statele membre NATO care nu contribuie suficient la bugetul alianței. „Este logic, nu-i aşa?”, a declarat Trump în Biroul Oval. „Dacă nu plătesc, nu am de gând să-i apăr. Nu, nu-i voi apăra”.

În acest context tensionat, secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că Europa trebuie să investească mai mult în apărare, dar şi să accelereze producția de echipamente militare. „Trebuie să creştem rapid producția de apărare de ambele părţi ale Atlanticului. Prea mult timp am produs mult prea puțin”, a declarat Rutte pentru publicația germană Welt am Sonntag. El a subliniat că partea europeană a NATO are nevoie de muniții, nave, tancuri, avioane, dar şi de infrastructură modernizată, inclusiv sateliți şi drone.

Situația devine tot mai critică pentru aliații europeni, care se grăbesc să-şi crească bugetele de apărare şi să continue sprijinul pentru Ucraina, în condiţiile în care administrația Trump a blocat ajutorul militar american pentru Kiev. Germania, de exemplu, urmează să dezbată modificări esențiale ale normelor privind finanțarea apărării, inclusiv crearea unui fond de infrastructură de 500 de miliarde de euro, înainte de formarea noului parlament la sfârşitul lunii martie.

Liderii UE, de asemenea, discută posibilitatea unor împrumuturi comune pentru investiții în sectorul apărării, precum şi relaxarea regulilor bugetare pentru a permite cheltuieli suplimentare în domeniul militar. În acest context, Rutte a precizat că a avut discuții cu numeroşi reprezentanți ai industriei de apărare, îndemnându-i să accelereze producția pentru a face față cererii tot mai mari.

Astfel, pe fondul incertitudinilor privind poziția SUA în NATO, Europa se vede nevoită să găsească soluții rapide pentru a-şi asigura securitatea, în timp ce declarațiile lui Elon Musk continuă să alimenteze dezbaterile despre viitorul alianței, notează România TV.

