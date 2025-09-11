Elon Musk are un nou rival: CEO-ul Tesla riscă să piardă titlul de cel mai bogat om din lume. Cine îl ajunge din urmă

Elon Musk riscă să piardă coroana de cel mai bogat om al planetei, după ce averea unui rival miliardar a explodat într-o zi istorică pe Wall Street.

Oracle a înregistrat miercuri un salt spectaculos al acțiunilor, crescând cu aproximativ 43% și atingând un nivel record, ceea ce plasează compania pe drumul către statutul de trilion de dolari în capitalizarea bursieră și îl apropie pe co-fondatorul Larry Ellison de vârful clasamentului celor mai bogați oameni ai lumii.

Această creștere vine după ce, marți, Oracle a anunțat patru contracte majore, fiecare evaluat la câteva miliarde de dolari, într-un context în care companii precum OpenAI și xAI investesc masiv pentru a-și asigura resursele de calcul necesare pentru a rămâne competitive în cursa pentru inteligența artificială.

În ultima sesiune, acțiunile Oracle au crescut cu 36,7%, atingând un maxim record de 345,69 dolari, marcând cea mai mare creștere procentuală într-o singură zi din 1992.

Se apropie rapid de Elon Musk în cursa pentru titlul de cel mai bogat om din lume

Potrivit Wall Street Journal, OpenAI a semnat un acord pentru achiziționarea a 300 de miliarde de dolari în capacitate de calcul de la Oracle, pe o perioadă de aproximativ cinci ani, fiind unul dintre cele mai mari contracte cloud înregistrate vreodată. Majoritatea noilor venituri prezentate de Oracle provin din acest contract, conform raportului. OpenAI nu a răspuns imediat solicitării Reuters, iar Oracle a refuzat să comenteze.

Ellison, în vârstă de 81 de ani, a cărui avere se bazează în mare parte pe participația sa de 41% în Oracle, a văzut o creștere a averii cu aproximativ 100 de miliarde de dolari, ajungând la circa 392,6 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Aceasta se apropie rapid de Elon Musk, șeful Tesla, în cursa pentru titlul de cel mai bogat om din lume, Musk având o avere estimată recent la 439,9 miliarde de dolari.

Dacă ritmul actual se menține, Oracle ar putea adăuga aproximativ 234 de miliarde de dolari la capitalizarea sa de piață, ridicând totalul la circa 913 miliarde de dolari și apropiind compania de prestigiosul club al companiilor evaluate la un trilion de dolari.

Acțiunile Oracle au înregistrat o creștere de 45% de la începutul anului, depășind performanța „Magnificent Seven” și a indicelui S&P 500, investitorii mizând masiv pe firmele cloud care se concentrează pe AI.

„În următoarele luni, ne așteptăm să semnăm contracte cu mai mulți clienți de miliarde de dolari, iar RPO (Revenue Performance Obligation) este probabil să depășească jumătate de trilion de dolari”, a declarat CEO-ul Safra Catz după raportarea rezultatelor financiare.

"Veniturile după 2026 vor fi mult mai mari"

În prezent, piața de cloud computing este dominată de Microsoft, Amazon Web Services și Google Cloud, cu o cotă combinată de 65%, în timp ce Oracle, Alibaba, CoreWeave și alții dețin părți mai mici.

Rezultatele Oracle pentru primul trimestru au influențat pozitiv și acțiunile Nvidia, Broadcom și Advanced Micro Devices, furnizori de semiconductori utilizați în centrele de date, ale căror acțiuni au crescut între 2% și 8%, în timp ce acțiunile CoreWeave au urcat cu aproximativ 15%.

Oracle a încheiat parteneriate cu Amazon, Alphabet și Microsoft, permițând clienților să folosească Oracle Cloud Infrastructure împreună cu serviciile native, iar veniturile din aceste parteneriate au crescut de peste șaisprezece ori în primul trimestru.

„Ceea ce contează este că aceste cifre includ contribuțiile din proiectul Stargate și alți doi jucători importanți din AI, ceea ce înseamnă că veniturile după 2026 vor fi mult mai mari”, a explicat Ben Reitzes, analist la Melius Research.

Analiștii au subliniat implicarea Oracle în proiectul Stargate al SoftBank și OpenAI, oferindu-i companiei un rol în infrastructura AI la scară largă, estimată la 500 de miliarde de dolari în cheltuieli. Oracle furnizează servicii cloud și pentru xAI, startup-ul AI fondat de Musk, un aliat de lungă durată al lui Ellison.

Acțiunile Oracle se tranzacționează la peste 33,34 de ori estimările câștigurilor pe 12 luni, comparativ cu 32,34 pentru Amazon și 30,83 pentru Microsoft, conform Reuters.

