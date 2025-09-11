Data actualizării: | Data publicării:

Kamala Harris, atac la Biden: Nechibzuit! Eram în cea mai proastă poziție!

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Kamala Harris a lansat mai multe acuzații la adresa lui Joe Biden şi apropiaților acestuia, într-o carte care va apărea în curând.

Fosta candidată democrată susține că a fost ”nechibzuit” să i se permită preşedintelui Joe Biden să candideze din nou, transmit AFP şi Reuters.

Kamala Harris spune că a simţit că era ultima persoană ce putea să-l sfătuiască pe şeful său de partid să nu candideze, conform unor fragmente din noua sa carte.

Biden, politician democrat, şi-a încheiat campania de realegere pe 21 iulie 2024, după o prestaţie modestă în dezbaterea cu contracandidatul republican Donald Trump. Acest fapt i-a făcut pe consilieri şi oficialii partidului să se întrebe public dacă ar putea duce o campanie până la capăt ori dacă s-ar putea achita de un al doilea mandat.

”Dintre toţi oamenii din Casa Albă, eu eram în cea mai proastă poziţie pentru a-l convinge să renunţe”

”Dintre toţi oamenii din Casa Albă, eu eram în cea mai proastă poziţie pentru a-l convinge să renunţe. Ştiam că i s-ar fi părut incredibil de egoist dacă eu i-aş fi sfătuit să nu candideze. El ar fi văzut asta ca pe o ambiţie neînfrânată, poate chiar ca pe o trădare perfidă”, a scris fosta vicepreşedintă Harris în ”107 Days” (107 zile), conform unui fragment apărut în revista The Atlantic.

”Este decizia lui Joe şi a (soţiei sale) Jill. Toţi spuneam asta, ca pe o mantră, de parcă am fi fost hipnotizaţi. A fost delicateţe sau nechibzuinţă? Privind în urmă, cred că a fost nechibzuinţă. Miza era pur şi simplu prea mare. Nu era o alegere care trebuia lăsată la latitudinea ego-ului sau ambiţiei unui individ. Ar fi trebuit să fie mai mult decât o decizie personală”, a scris Kamala Harris.

Controverse cu sănătatea lui Joe Biden

Kamala Harris a devenit candidata democrată, având 107 zile la dispoziţie pentru a convinge votanții americani. Ea a pierdut în faţa lui Donald Trump în alegerile din noiembrie. De atunci, a fost discretă. Însă retragerea surprinză a lui Biden din cursa electorală a fost urmată de numeroase întrebări și controverse dacă nu cumva Casa Albă a ascuns informaţii critice despre acuitatea mintală, starea de sănătate a preşedintelui. Cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Biden au negat aceste lucruri, afirmând că el era pe deplin capabil să ia decizii importante.

Reprezentanţii lui Joe Biden nu au dorit comenteze despre cartea lui Harris. În volumul său, Harris a negat existenţa unei conspiraţii la Casa Albă pentru a ascunde deficienţele legate de vârstă ale lui Biden, pe care le-a descris ca devenind mai pronunţate pe măsură ce campania sa prezidenţială se intensifica. „În cea mai proastă zi a sa, era mai bine informat, mai capabil să chibzuiască şi mult mai compătimitor decât Donald Trump în cea mai bună zi a sa. Dar la 81 de ani, Joe a obosit”, scrie Kamala Harris.

Biden are cancer

Biden a fost cea mai în vârstă persoană care a avut vreodată funcţia de preşedinte al SUA. Acum, are 82 de ani, și a fost diagnosticat cu o ”formă agresivă” de cancer de prostată care s-a răspândit la oase.

Kamala Harris, fost senator al SUA din statul California, a fost vicepreşedinta lui Biden în timpul mandatului său din 2021-2025, prima femeie, precum şi prima persoană cu origini în Asia de Sud şi de culoare care a ocupat această funcţie.

Acuzele Kamalei Harris

Totodată, Harris a catalogat atacurile la care a fost supusă, în calitate de vicepreşedint,e din partea criticilor de dreapta şi a altor persoane. A menționat că a primit prea puţin ajutor din partea Casei Albe pentru a le respinge. „Aveau o echipă de comunicare uriaşă. Karine Jean-Pierre ţinea briefinguri în sala de presă în fiecare zi. Dar era aproape imposibil să obţin vreun comentariu pozitiv despre munca mea sau vreo apărare împotriva atacurilor minicinoase”, a scris Harris, care a acuzat că: ”Am aflat adesea că echipa preşedintelui alimenta zvonurile negative care apăreau în jurul meu”.

Fosta senatoare şi procuror general al Californiei deplânge faptul că Joe Biden, când s-a adresat americanilor pe 24 iulie pentru a le explica retragerea sa din cursă, a vorbit timp de nouă minute până să o menţioneze şi pe ea, în treacăt.

”Se pare că am fost mustrată pentru că l-am pronunţat prea bine”

De asemenea, Kamala Harris susține că, la Casa Albă, ”nu a fost apreciat” un discurs în care ea trăgea un semnal de alarmă privind situația umanitară din Gaza, al cărui text fusese totuşi validat în prealabil. ”Se pare că am fost mustrată pentru că l-am pronunţat prea bine”, afirmă Harris.

Titlul ales de Kamala Harris are legătură cu durata campaniei sale, lansată în grabă, după retragerea lui Joe Biden pe 21 iulie, și încheiată cu o înfrângere clară în faţa lui Donald Trump pe 5 noiembrie. Joe Biden dispărut în mare măsură din viaţa publică, după plecarea de la Casa Albă.

Vezi și - Donald Trump și fiul său cel mare, reacții acide la anunțul că Joe Biden are cancer agresiv de prostată

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Protestatarii din Nepal și armata discută desemnarea liderului interimar al țării după protestele violente
11 sep 2025, 10:08
11 septembrie, ziua care a schimbat lumea: 24 de ani de la atacurile teroriste din SUA
11 sep 2025, 09:45
Kamala Harris, atac la Biden: Nechibzuit! Eram în cea mai proastă poziție!
11 sep 2025, 09:19
America în alertă: Experții se așteaptă la o „spirală vicioasă” a violenței politice după uciderea lui Charlie Kirk
11 sep 2025, 09:15
Despre ce vorbea Charlie Kirk în momentul în care a fost împușcat / video
Suspectul atacului asupra lui Charlie Kirk a fost eliberat. Atacatorul ar fi încă liber
10 sep 2025, 22:54
ParintiSiPitici.ro
EXCLUSIV! „Asta vreau să înțeleagă toată lumea! Învățarea este admirație!” Prof. Claudia Chiru trage un semnal de alarmă: „Cum credeți că ne simțim noi?” / VIDEO
11 sep 2025, 10:23
Cine era Charlie Kirk, activistul apropiat de Trump care a fost împușcat
10 sep 2025, 22:34
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
10 sep 2025, 22:05
Elon Musk, detronat din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă. Cine este noul lider al miliardarilor
10 sep 2025, 20:19
Donald Trump, prima reacție după ce dronele ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei
10 sep 2025, 19:00
Viktor Orbán, admonestat de ministrul Afacerilor Externe de la Varșovia, după incursiunea dronelor ruse în Polonia
10 sep 2025, 18:50
Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru asasinul care a ucis-o cu sânge rece pe ucraineanca Iryna Zarutska
10 sep 2025, 17:56
Nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Viktor Orban, anunțul zilei
10 sep 2025, 16:40
Organizatorii revoltei Gen Z din Nepal se dezic de haosul străzii. Apel pentru oprirea violențelor
10 sep 2025, 16:39
Ursula von der Leyen anunță o alianță cu Ucraina pentru producția de drone
10 sep 2025, 16:11
Trump cere aliaților din UE să impună tarife de 100% pentru India și China
10 sep 2025, 15:58
Detalii de ultimă oră despre traficantul Mohamed Amra, care a încercat să corupă Poliţia română
10 sep 2025, 14:57
Grupul de prietenie România-SUA (Romania Caucus), relansat în cadrul unui eveniment la Washington
10 sep 2025, 13:31
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza, atacată din nou de drone. Autoritățile dau explicații halucinante
10 sep 2025, 14:15
Prințul Harry își schimbă tactica în conflictul cu Familia Regală. Cum a fost surprins în vizita sa din Marea Britanie
10 sep 2025, 12:48
Cadavru în descompunere, găsit în mașina unui rapper, devenit faimos în 2022, după un succes răsunator pe TikTok
10 sep 2025, 10:00
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
10 sep 2025, 09:32
Țara care investește 1 miliard de dolari într-o flotă de drone de atac subacvatice
10 sep 2025, 08:49
Israelul a lovit liderii Hamas din Qatar. Trump este „foarte nemulțumit” de atac: Acuzații de trădare și "terorism de stat"
10 sep 2025, 09:14
Polonia a doborât mai multe drone rusești, după ce i-a fost încălcat spațiul aerian. UPDATE: Reacția Rusiei
10 sep 2025, 08:18
Căldura extremă, o amenințare tot mai mare pentru Cupa Mondială din 2026: Riscurile vor crește dacă nu luăm măsuri drastice
10 sep 2025, 10:30
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
09 sep 2025, 22:21
Karol Nawrocki: Nu intenționez să trimit soldați polonezi în Ucraina / Ce spune președintele suveranist despre Putin
09 sep 2025, 21:45
Annalena Baerbock, fostul ministru de externe al Germaniei, a preluat președinția Adunării Generale a ONU
09 sep 2025, 21:05
Emmanuel Macron a numit un nou premier, în ajunul protestului „Blocăm totul“. Cine e Sébastien Lecornu / foto în articol
09 sep 2025, 21:00
Ministrul suedez al sănătății a leșinat în timpul conferinței de presă: „Se poate întâmpla...”
09 sep 2025, 20:57
Prințul Harry face istorie cu o donație impresionantă pentru tineri
09 sep 2025, 20:06
Tensiuni la granițele NATO: Polonia anunță reținerea unui agent belarus cu sprijin internațional
09 sep 2025, 18:54
Revolta Generației Z: Tinerii nepalezi au folosit TikTok și Viber pentru a schimba guvernul
09 sep 2025, 18:39
Mișcarea „Blocăm totul” testează limitele lui Macron, pe 10 septembrie. Analistul Ștefan Popescu face radiografia situației din Franța
09 sep 2025, 17:51
Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Update: 5 membri Hamas, lichidați de Israel / video
09 sep 2025, 16:28
Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen
09 sep 2025, 16:11
Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris
09 sep 2025, 16:29
UE: Măsuri pentru reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile generate de sectorul de fast fashion 
09 sep 2025, 15:49
Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor Zapad-2025
09 sep 2025, 15:54
Blackout masiv în Berlin/UPDATE: Situația continuă și miercuri. Pana de curent afectează și serviciile de urgență
09 sep 2025, 15:15
„Blocați Totul": Mișcarea de protest care adâncește problemele politice ale lui Macron
09 sep 2025, 15:56
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea și componente americane 
09 sep 2025, 14:12
Mai multe femei dintr-un bloc, spionate de un bărbat prin gaura cheii. Ce au făcut victimele
09 sep 2025, 15:19
Procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump a început: Suspectul a ales să se apere singur. Mesajul transmis juraților
09 sep 2025, 14:56
Atenție la ce cumperi online! Poți fi amendat drastic pentru import de marfă contrafăcută
09 sep 2025, 13:48
Haos în Nepal: Premier demisionar, case incendiate și miniștri evacuați cu elicopterul. Ce a stârnit furia
09 sep 2025, 13:38
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
09 sep 2025, 11:28
Bogdan Chirieac atrage atenția asupra unui scenariu de coșmar pentru România, în contextul prinderii fostului șef din SIS în țara noastră
09 sep 2025, 14:52
Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie
09 sep 2025, 11:37
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza ar fi fost atacată de o dronă. Autoritățile tunisiene neagă acuzațiile și au început ancheta
09 sep 2025, 10:15
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Ce sunt dronele Gerbera, „instrumentele ieftine” ale Rusiei: detalii noi după incidentul din Polonia
acum 17 minute
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
acum 21 de minute
Insulă preferată de români, lovită de inundații: Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața
acum 35 de minute
Licitație de lingouri de aur. Artmark scoate la vânzare peste 40 de kg de aur evaluat la peste 4 milioane de euro
acum 49 de minute
Protestatarii din Nepal și armata discută desemnarea liderului interimar al țării după protestele violente
acum 56 de minute
Mihai Daraban (CCIR), întâlnire oficială cu președintele Camerei de Comerț din  Ucraina în contextul cooperării economice regionale
acum 1 ora 8 minute
Rezerviștii din aceste două județe ale României, convocați la unitățile MApN
acum 1 ora 9 minute
BANCUL ZILEI: Despre traficantul de fete
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
pe 10 Septembrie 2025
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel