Kamala Harris, atac la Biden: Nechibzuit! Eram în cea mai proastă poziție!

Kamala Harris a lansat mai multe acuzații la adresa lui Joe Biden şi apropiaților acestuia, într-o carte care va apărea în curând.

Fosta candidată democrată susține că a fost ”nechibzuit” să i se permită preşedintelui Joe Biden să candideze din nou, transmit AFP şi Reuters.

Kamala Harris spune că a simţit că era ultima persoană ce putea să-l sfătuiască pe şeful său de partid să nu candideze, conform unor fragmente din noua sa carte.

Biden, politician democrat, şi-a încheiat campania de realegere pe 21 iulie 2024, după o prestaţie modestă în dezbaterea cu contracandidatul republican Donald Trump. Acest fapt i-a făcut pe consilieri şi oficialii partidului să se întrebe public dacă ar putea duce o campanie până la capăt ori dacă s-ar putea achita de un al doilea mandat.

”Dintre toţi oamenii din Casa Albă, eu eram în cea mai proastă poziţie pentru a-l convinge să renunţe”

”Dintre toţi oamenii din Casa Albă, eu eram în cea mai proastă poziţie pentru a-l convinge să renunţe. Ştiam că i s-ar fi părut incredibil de egoist dacă eu i-aş fi sfătuit să nu candideze. El ar fi văzut asta ca pe o ambiţie neînfrânată, poate chiar ca pe o trădare perfidă”, a scris fosta vicepreşedintă Harris în ”107 Days” (107 zile), conform unui fragment apărut în revista The Atlantic.

”Este decizia lui Joe şi a (soţiei sale) Jill. Toţi spuneam asta, ca pe o mantră, de parcă am fi fost hipnotizaţi. A fost delicateţe sau nechibzuinţă? Privind în urmă, cred că a fost nechibzuinţă. Miza era pur şi simplu prea mare. Nu era o alegere care trebuia lăsată la latitudinea ego-ului sau ambiţiei unui individ. Ar fi trebuit să fie mai mult decât o decizie personală”, a scris Kamala Harris.

Controverse cu sănătatea lui Joe Biden

Kamala Harris a devenit candidata democrată, având 107 zile la dispoziţie pentru a convinge votanții americani. Ea a pierdut în faţa lui Donald Trump în alegerile din noiembrie. De atunci, a fost discretă. Însă retragerea surprinză a lui Biden din cursa electorală a fost urmată de numeroase întrebări și controverse dacă nu cumva Casa Albă a ascuns informaţii critice despre acuitatea mintală, starea de sănătate a preşedintelui. Cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Biden au negat aceste lucruri, afirmând că el era pe deplin capabil să ia decizii importante.

Reprezentanţii lui Joe Biden nu au dorit comenteze despre cartea lui Harris. În volumul său, Harris a negat existenţa unei conspiraţii la Casa Albă pentru a ascunde deficienţele legate de vârstă ale lui Biden, pe care le-a descris ca devenind mai pronunţate pe măsură ce campania sa prezidenţială se intensifica. „În cea mai proastă zi a sa, era mai bine informat, mai capabil să chibzuiască şi mult mai compătimitor decât Donald Trump în cea mai bună zi a sa. Dar la 81 de ani, Joe a obosit”, scrie Kamala Harris.

Biden are cancer

Biden a fost cea mai în vârstă persoană care a avut vreodată funcţia de preşedinte al SUA. Acum, are 82 de ani, și a fost diagnosticat cu o ”formă agresivă” de cancer de prostată care s-a răspândit la oase.

Kamala Harris, fost senator al SUA din statul California, a fost vicepreşedinta lui Biden în timpul mandatului său din 2021-2025, prima femeie, precum şi prima persoană cu origini în Asia de Sud şi de culoare care a ocupat această funcţie.

Acuzele Kamalei Harris

Totodată, Harris a catalogat atacurile la care a fost supusă, în calitate de vicepreşedint,e din partea criticilor de dreapta şi a altor persoane. A menționat că a primit prea puţin ajutor din partea Casei Albe pentru a le respinge. „Aveau o echipă de comunicare uriaşă. Karine Jean-Pierre ţinea briefinguri în sala de presă în fiecare zi. Dar era aproape imposibil să obţin vreun comentariu pozitiv despre munca mea sau vreo apărare împotriva atacurilor minicinoase”, a scris Harris, care a acuzat că: ”Am aflat adesea că echipa preşedintelui alimenta zvonurile negative care apăreau în jurul meu”.

Fosta senatoare şi procuror general al Californiei deplânge faptul că Joe Biden, când s-a adresat americanilor pe 24 iulie pentru a le explica retragerea sa din cursă, a vorbit timp de nouă minute până să o menţioneze şi pe ea, în treacăt.

”Se pare că am fost mustrată pentru că l-am pronunţat prea bine”

De asemenea, Kamala Harris susține că, la Casa Albă, ”nu a fost apreciat” un discurs în care ea trăgea un semnal de alarmă privind situația umanitară din Gaza, al cărui text fusese totuşi validat în prealabil. ”Se pare că am fost mustrată pentru că l-am pronunţat prea bine”, afirmă Harris.

Titlul ales de Kamala Harris are legătură cu durata campaniei sale, lansată în grabă, după retragerea lui Joe Biden pe 21 iulie, și încheiată cu o înfrângere clară în faţa lui Donald Trump pe 5 noiembrie. Joe Biden dispărut în mare măsură din viaţa publică, după plecarea de la Casa Albă.

