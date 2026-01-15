€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Stiri Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
Data publicării: 19:50 15 Ian 2026

Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
Autor: Dana Mihai

Așa arăta Eliza cu câțiva ani în urmă *captură video Așa arăta Eliza cu câțiva ani în urmă *captură video

Adriana Iliescu, cunoscută drept cea mai în vârstă mamă din România, are astăzi numeroase motive să se considere o femeie împlinită.

 

Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu, împlinește 21 de ani pe 16 ianuarie

Fiica sa, Eliza Maria, a crescut și este acum o tânără aflată la început de drum. În curând, aceasta va împlini 21 de ani, iar schimbarea sa este una remarcabilă.

În prezent, Eliza Maria este studentă la două facultăți din București, Litere și Științe Umane. Ambițioasă și conștiincioasă, tânăra se dedică în totalitate studiilor și își dorește să urmeze drumul profesional al mamei sale.

Adriana Iliescu a născut-o pe Eliza la 66 de ani în 2005

Adriana Iliescu a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă în anul 2005, la vârsta de 66 de ani, un eveniment care a atras atenția opiniei publice atât în România, cât și la nivel internațional. Copilul nu este biologic al său, ovulul și materialul seminal provenind de la donatori anonimi, Adriana Iliescu având rolul de mamă purtătoare. La momentul respectiv, cazul său a stârnit ample controverse, iar până în anul 2006 a deținut recordul de cea mai vârstnică femeie din lume care a născut.

Citește și: Ce pensie are Adriana Iliescu, prima femeie care a născut la 66 de ani

Eliza preferă să stea cât mai departe de platformele de socializare, iar singurele evenimente la care participă sunt cele culturale. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

eliza iliescu 2026
adriana iliescu 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
A murit verișoara primară a Regelui Mihai I, principesa Irina a Greciei şi Danemarcei. Mesajul Casei Regale a României
Publicat acum 24 minute
Trădarea în cuplu. Infidelitatea și creierul: De ce reacționăm ca după o catastrofă
Publicat acum 27 minute
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
Publicat acum 43 minute
Lună Nouă în Capricorn pe 18 ianuarie. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Cum ar putea România să ajute Israelul, în cazul unui atac din Iran. Dr. Herman Berkovits, precizări / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 13 Ian 2026
Vești bune pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Noi provocări pentru Berbec și Balanță
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close