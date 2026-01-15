Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România

Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu, împlinește 21 de ani pe 16 ianuarie

Fiica sa, Eliza Maria, a crescut și este acum o tânără aflată la început de drum. În curând, aceasta va împlini 21 de ani, iar schimbarea sa este una remarcabilă.

În prezent, Eliza Maria este studentă la două facultăți din București, Litere și Științe Umane. Ambițioasă și conștiincioasă, tânăra se dedică în totalitate studiilor și își dorește să urmeze drumul profesional al mamei sale.

Adriana Iliescu a născut-o pe Eliza la 66 de ani în 2005

Adriana Iliescu a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă în anul 2005, la vârsta de 66 de ani, un eveniment care a atras atenția opiniei publice atât în România, cât și la nivel internațional. Copilul nu este biologic al său, ovulul și materialul seminal provenind de la donatori anonimi, Adriana Iliescu având rolul de mamă purtătoare. La momentul respectiv, cazul său a stârnit ample controverse, iar până în anul 2006 a deținut recordul de cea mai vârstnică femeie din lume care a născut.

Citește și: Ce pensie are Adriana Iliescu, prima femeie care a născut la 66 de ani

Eliza preferă să stea cât mai departe de platformele de socializare, iar singurele evenimente la care participă sunt cele culturale.