Ce pensie are Adriana Iliescu, prima femeie care a născut la 66 de ani

Adriana Iliescu a uimit întreaga lume acum aproape două decenii, când, la vârsta de 66 de ani, a devenit mamă pentru prima și singura dată prin fertilizare in vitro. A născut o fetiță perfect sănătoasă pe care a botezat-o Eliza Maria Bogdana. Astăzi, Eliza a ieșit deja din adolescență și este studentă emerită la două facultăți. Pe lângă asta, este singurul sprijin al mamei sale pe care, evident, au lăsat-o puterile din cauza vârstei înaintate.

Medicii de la Spitalul "Panait Sârbu" au decis să efectueze operația de cezariană la 33 de săptămâni de sarcină. În realitate, Adriana Iliescu a fost mamă purtătoare, întrucât i-au fost implantați în uter trei embrioni concepuți in vitro, folosind ovocitele și spermatozoizii unor donatori tineri. "Părinții genetici ai copilului sunt sănătoși", spunea la acea dată medicul Bogdan Marinescu, autorul fertilizării in vitro. Prof. Marinescu a mai spus, la momentul intervenției, că "se pune problema vârstei biologice, dar mama, la 66 de ani, a fost aptă pentru a purta sarcina. I-au fost explicate riscurile, iar d-na Iliescu le-a acceptat. Are o inimă perfectă, un aparat renal bun, iar ficatul a făcut față sarcinii. În plus, aspectul macroscopic al sferei genitale arată foarte bine, chiar mai bine decât al altor femei mult mai tinere. Problema opririi în evoluție a sarcinii poate apărea și la femei mai tinere, care au rămas însărcinate natural. Sarcina cu risc este la toate femeile de peste 35 de ani. În acest caz, gravida a fost atent monitorizată, efectuându-i-se analize și alte investigații din 3 in 3 zile", a precizat medicul.

Cele două sunt astăzi de nedespărțit, fac totul împreună și se ajută reciproc. Tânăra o însoțește la cumpărături și duce toate bagajele. Face asta încă dinainte să intre la liceu.

Cum se descurcă cu banii

Adriana Iliescu a avut o carieră remarcabilă ca profesor universitar, ceea ce i-a asigurat o pensie decentă de 5.000 de lei, un venit considerabil mai mare decât al majorității pensionarilor din România. După recalcularea pensiilor este posibil să primească ceva în plus, din aprecierile femeii de 84 de ani. Pe lângă pensie primește și o indemnizație de 2.000 de lei din partea Uniunii Scriitorilor.

„Nu ducem lipsă de nimic. Nu ne plângem de nimic. M-a ajutat bunul Dumnezeu, am fost profesor universitar și am o pensie de 5.000 de lei pe lună, nu am probleme cu banii. Păcatul meu ar fi să zic că o duc greu financiar. Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică, ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic”, a declarat Adriana Iliescu pentru Playtech.

Cea mai bătrână mama din România mărturisea, pentru Click, în vara anului trecut, cât de mândră este de fiica ei, dar și ce relație specială și frumoasă au ele două: „Eliza îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele pentru că este mare. Este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine. Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă” spunea Adriana Iliescu pentru sursa citată.

